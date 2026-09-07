Смертельна ДТП у Києві: пасажирський автобус влетів у мотоцикл
Аварія сталась на Броварському проспекті у Києві. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження
Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.
Аварія сталась вранці 7 вересня. Попередньо, 49-річний водій автобуса перевозив пасажирів за маршрутом "Бровари – Київ". Він їхав у напрямку вулиці Братиславської.
Навпроти парку "Кіото" під час виконання маневру розвороту через подвійну суцільну лінію дороги автобус зіткнувся з мотоциклом BMW, який їхав позаду. Внаслідок ДТП 41-річний водій мотоцикла від отриманих травм загинув на місці.
Нагадаємо, раніше у Дубно на Рівненщині на вулиці Данила Галицького 4 вересня сталася ДТП, унаслідок якої травмувався 12-річний водій електросамоката.
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