Смертельна ДТП у Києві: пасажирський автобус влетів у мотоцикл

Фото: Національна поліція

Аварія сталась на Броварському проспекті у Києві. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Аварія сталась вранці 7 вересня. Попередньо, 49-річний водій автобуса перевозив пасажирів за маршрутом "Бровари – Київ". Він їхав у напрямку вулиці Братиславської.

Навпроти парку "Кіото" під час виконання маневру розвороту через подвійну суцільну лінію дороги автобус зіткнувся з мотоциклом BMW, який їхав позаду. Внаслідок ДТП 41-річний водій мотоцикла від отриманих травм загинув на місці.

Нагадаємо, раніше у Дубно на Рівненщині на вулиці Данила Галицького 4 вересня сталася ДТП, унаслідок якої травмувався 12-річний водій електросамоката.