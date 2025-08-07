У Черкасах із МакДональдса винесли пораненого на ношах
У Черкасах із приміщення ресторану швидкого харчування "МакДональдс" на вулиці Смілянській винесли пораненого на ношах. На його обличчі помітна кров
Про це повідомляє кореспондентка "18000” з місця події, передає RegioNews.
Постраждалий, попередньо, є стрільцем, який сам собі завдав поранення.
Перед цим всередині працювали працівники спецпідрозділу поліції – КОРД.
На місці, крім правоохоронців, працюють медики.
Поліція просить черкащан зберігати спокій та стежити за оновленнями лише з офіційних джерел.
Нагадаємо, у центрі Черкас 7 серпня сталася надзвичайна ситуація. До приміщення ресторану швидкого харчування "МакДональдс" на вулиці Смілянській увірвався чоловік зі зброєю.
