фото: полиция Черкасской области

Задержали двух браконьеров, нанесших государству ущерб более чем на 350 тысяч гривен

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

Полицейские Черкасской области прекратили незаконный лов рыбы в прибрежной зоне Сулинского заповедника на Золотонищине. Событие произошло 4 июля около 21:30 в рамках села Лящевка во время планового патрулирования водных объектов.

Правонарушителями оказались двое местных жителей в возрасте 29 и 33 лет, которые занимались браконьерством. Предварительные оценки ущерба, нанесенного государству в результате их деятельности, превышают 350 тысяч гривен.

На Золотонищине прекращен незаконный лов рыбы

Полицейские изъяли доказательства, подтверждающие факт нарушения. В настоящее время дознаватели оформили соответствующие материалы и возбудили уголовное производство за нарушение правил рыболовства.

Ранее сообщалось, что в Украине выросли штрафы за браконьерство.