В Черкасской области разоблачили нелегальный отлов рыбы: убытки - более 350 тысяч гривен
Задержали двух браконьеров, нанесших государству ущерб более чем на 350 тысяч гривен
Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.
Полицейские Черкасской области прекратили незаконный лов рыбы в прибрежной зоне Сулинского заповедника на Золотонищине. Событие произошло 4 июля около 21:30 в рамках села Лящевка во время планового патрулирования водных объектов.
Правонарушителями оказались двое местных жителей в возрасте 29 и 33 лет, которые занимались браконьерством. Предварительные оценки ущерба, нанесенного государству в результате их деятельности, превышают 350 тысяч гривен.
Полицейские изъяли доказательства, подтверждающие факт нарушения. В настоящее время дознаватели оформили соответствующие материалы и возбудили уголовное производство за нарушение правил рыболовства.
Ранее сообщалось, что в Украине выросли штрафы за браконьерство.