Працівника Черкаської прокуратури затримали за сексуальне насильство над дитиною
На Черкащині затримали працівника однієї з обласних прокуратур. Його підозрюють у сексуальних домаганнях та розбещенні дитини
Про це повідомляє Офіс генпрокуратури, передає RegioNews.
Зазначається, що фігуранта підозрюють у злочинах, передбачених за:
- ч. 2 ст. 155 (вчинення дій сексуального характеру близькими родичами або членами сім'ї з особою, яка не досягла 16-річного віку);
- ч. 1 ст. 156 (вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла 16-річного віку);
- ч. 3 ст. 156-1 (домагання дитини для сексуальних цілей, вчинене повторно) КК України.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру та обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Вінниччині судитимуть чоловіка за розбещення дітей та розповсюдження порно.
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