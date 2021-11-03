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03 листопада 2021, 12:58 310

У Черкасах судитимуть чоловіка, який розбещував хлопчика

03 листопада 2021, 12:58 310
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Фото з відкритих джерел
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У Черкасах судитимуть 41-річного чоловіка, який розбещував хлопчика з малозабезпеченої родини

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення на сторінці відомства у соцмережі.

Черкащанина звинувачують у вчиненні розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку (ч. 1 ст. 156 КК України), умисного одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем чи технологій, її придбання і зберігання без мети збуту чи розповсюдження (ч. 1 ст. 301-1 КК України).

Слідством встановлено, що чоловік зареєструвався у мобільному додатку Telegram і з кінця грудня 2020 року до квітня 2021 року з метою задоволення статевої пристрасті переписувався з неповнолітнім, знаючи про його вік. В процесі спілкування з дитиною, чоловік дізнався, що вона з малозабезпеченої родини, тож скористався цим. Зловмисник вмовив хлопчика за гроші робити і надсилати йому порнографічні світлини.

Світлини, які містять ознаки дитячої порнографії, чоловік зберігав на власному мобільному телефоні. Їх знайшли під час обшуків і огляду телефону.

Раніше повідомлялося, що на Полтавщині чоловік ґвалтував шестирічного хлопчика і знімав це на телефон.

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