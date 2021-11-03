В Черкассах будут судить мужчину, который развращал мальчика

Фото из открытых источников

В Черкассах будут судить 41-летнего мужчину, который развращал мальчика из малообеспеченной семьи

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение на странице ведомства в соцсети.

Черкащанина обвиняют в совершении развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста (ч. 1 ст. 156 УК), преднамеренное получение доступа к детской порнографии с использованием информационно-телекоммуникационных систем и технологий, ее приобретение и хранение без цели сбыта или распространения (ч. 1 ст. 301-1 УК Украины).

Следствием установлено, что мужчина зарегистрировался в мобильном приложении Telegram и с конца декабря 2020 года по апрель 2021 года с целью удовлетворения половой страсти переписывался с несовершеннолетним, зная о его возрасте. В процессе общения с ребенком, мужчина узнал, что он из малообеспеченной семьи, поэтому воспользовался этим. Злоумышленник уговорил мальчика за деньги делать и присылать ему порнографические фотографии.

Фотографии, содержащие признаки детской порнографии, мужчина хранил на собственном мобильном телефоне. Их нашли во время обысков и осмотра телефона.

Ранее сообщалось, что на Полтавщине мужчина насиловал шестилетнего мальчика и снимал это на телефон.