У Черкасах чоловік пограбував два магазини

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У Черкасах 29-річний чоловік вчинив два розбійні напади на магазини "mr. Тістечко+" та "Формула Смаку". Погрожуючи касирам магазинів пістолетом, він забрав гроші з каси

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Черкаської окружної прокуратури.

Завдяки оперативним заходам правоохоронців місцезнаходження чоловіка було встановлено.

На підставі зібраних доказів правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Тепер йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років із конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що в Ужгороді на площі Поштовій діти вкрали у жінки сумку, в якій була готівка та мобільний телефон.