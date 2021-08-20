У Черкасах чоловік пограбував два магазини
У Черкасах 29-річний чоловік вчинив два розбійні напади на магазини "mr. Тістечко+" та "Формула Смаку". Погрожуючи касирам магазинів пістолетом, він забрав гроші з каси
Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Черкаської окружної прокуратури.
Завдяки оперативним заходам правоохоронців місцезнаходження чоловіка було встановлено.
На підставі зібраних доказів правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.
На даний час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Тепер йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років із конфіскацією майна.
Раніше повідомлялось, що в Ужгороді на площі Поштовій діти вкрали у жінки сумку, в якій була готівка та мобільний телефон.
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