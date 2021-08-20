В Черкассах мужчина ограбил два магазина

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В Черкассах 29-летний мужчина совершил два разбойных нападения на магазины "mr. Пирожное+" и "Формула вкуса". Угрожая кассирам магазинов пистолетом, он забрал деньги из кассы

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Черкасской окружной прокуратуры.

Благодаря оперативным мероприятиям правоохранителей местонахождение мужчины было установлено.

На основании собранных доказательств правонарушителю сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Ужгороде на площади Почтовой дети украли у женщины сумку, в которой были наличные и мобильный телефон.