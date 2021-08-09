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09 серпня 2021, 14:59 427

На Черкащині чоловік зарубав дружину

09 серпня 2021, 14:59 427
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Фото з відкритих джерел
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В місті Тальне Черкаської області 59-річний чоловік вбив 64-річну дружину

Про це повідомили у поліції Черкаської області, пише RegioNews.

Правоохоронці з’ясували, що під час вживання алкогольних напоїв подружжя посварилося. Після чого чоловік взяв сокиру та вдарив жінку у шию. Від завданих ударів вона загинула.

Поліцейські швидко затримали зловмисника, який зізнався у скоєному.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід - 60 діб тримання під вартою. Йому загрожує позбавлення волі від 10 до 15 років.

Нагадаємо, нещодавно на Тернопільщині чоловік жорстоко вбив дружину. Він її катував, а потім задушив.

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