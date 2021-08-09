На Черкащині чоловік зарубав дружину
В місті Тальне Черкаської області 59-річний чоловік вбив 64-річну дружину
Про це повідомили у поліції Черкаської області, пише RegioNews.
Правоохоронці з’ясували, що під час вживання алкогольних напоїв подружжя посварилося. Після чого чоловік взяв сокиру та вдарив жінку у шию. Від завданих ударів вона загинула.
Поліцейські швидко затримали зловмисника, який зізнався у скоєному.
Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід - 60 діб тримання під вартою. Йому загрожує позбавлення волі від 10 до 15 років.
Нагадаємо, нещодавно на Тернопільщині чоловік жорстоко вбив дружину. Він її катував, а потім задушив.
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