На Черкащині чоловік зарубав дружину

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Про це повідомили у поліції Черкаської області, пише RegioNews.

Правоохоронці з’ясували, що під час вживання алкогольних напоїв подружжя посварилося. Після чого чоловік взяв сокиру та вдарив жінку у шию. Від завданих ударів вона загинула.

Поліцейські швидко затримали зловмисника, який зізнався у скоєному.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід - 60 діб тримання під вартою. Йому загрожує позбавлення волі від 10 до 15 років.

Нагадаємо, нещодавно на Тернопільщині чоловік жорстоко вбив дружину. Він її катував, а потім задушив.