В Черкасской области мужчина зарубил жену
В городе Тальное Черкасской области 59-летний мужчина убил 64-летнюю жену
Об этом сообщили в полиции Черкасской области, пишет RegioNews.
Правоохранители выяснили, что во время употребления алкогольных напитков супруги поссорились. После чего мужчина взял топор и ударил женщину в шею. От нанесенных ударов она погибла.
Полицейские быстро задержали злоумышленника, который признался в содеянном.
Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения-60 суток содержания под стражей. Ему грозит лишение свободы от 10 до 15 лет.
Напомним, недавно на Тернопольщине мужчина жестоко убил жену. Он ее пытал, а потом задушил.
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