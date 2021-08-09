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09 августа 2021, 14:59 402

В Черкасской области мужчина зарубил жену

09 августа 2021, 14:59 402
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Фото из открытых источников
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В городе Тальное Черкасской области 59-летний мужчина убил 64-летнюю жену

Об этом сообщили в полиции Черкасской области, пишет RegioNews.

Правоохранители выяснили, что во время употребления алкогольных напитков супруги поссорились. После чего мужчина взял топор и ударил женщину в шею. От нанесенных ударов она погибла.

Полицейские быстро задержали злоумышленника, который признался в содеянном.

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения-60 суток содержания под стражей. Ему грозит лишение свободы от 10 до 15 лет.

Напомним, недавно на Тернопольщине мужчина жестоко убил жену. Он ее пытал, а потом задушил.

Черкассы

 
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