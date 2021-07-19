В Черкассах мужчина посреди улицы устроил стрельбу: двое раненых

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В Черкассах 18 июля возле магазина "Лесной" местный житель устроил стрельбу, в результате чего двое мужчин попали в больницу с огнестрельными ранениями

Об этом сообщили в полиции Черкасс, информирует RegioNews.

Отмечается, что около 15:00 между тремя мужчинами на улице Дахновской возник конфликт, в ходе которого один из них достал пистолет и начал стрелять в сторону оппонентов. После этого стрелок убежал в лес.

"В результате стрельбы двое мужчин госпитализированы в Третью городскую больницу с телесными повреждениями спины и головы", - рассказали в полиции.

Правоохранители с помощью батальона спецназа и кинологов разыскали и задержали стрелка. Им оказался 48-летний местный житель. Его задержали. На месте, где произошло происшествие, полиция изъяла несколько гильз.

Напомним, на прошлой неделе в Одессе гости чеченской свадьбы устроили стрельбу из автомата, а также дрифт на проезжей части. Впоследствии стрелка задержали.