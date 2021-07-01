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01 липня 2021, 16:11 4

Футболіст, який вивів Україну в ¼ фіналу Євро-2020, може стати почесний жителем Черкас

01 липня 2021, 16:11 4
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Під час засідання сесії Черкаської міськради було запропоновано присвоїти звання почесного мешканця міста футболісту Артему Довбику, який забив переможний гол у матчі зі Швецією на Євро-2020

Про це повідомляти "24. Футбол".

Зокрема, голова Асоціації футболу Черкаської області Владислав Голуб під час сесії міськради облцентру запропонував зробити Артема Довбика почесним мешканцем міста.

"В українській збірній є два гравці, родом з Черкас: Віталій Миколенко та Артем Довбик. Артем зробив таку рекламу міста, яку не зробив ніхто інший. Я звертаюся з проханням відзначити цього хлопця. Добре грала вся команда, але Довбик зробив так, щоб про Черкаси говорили не тільки в Україні, а й у всьому світі", - заявив Владислав Голуб.

Секретар міської ради після виступу Голуба пообіцяв, що питання буде розглянуто на виконкомі і включене до порядку денного наступної сесії. Довбик став автором вирішального голу у ворота збірної Швеції, який вивів команду України до чвертьфіналу Євро-2020.

Нагадаємо, нещодавно у міськраді Черкас провели обшуки у справі ухилення від сплати податків при здачі в оренду комунального майна.

футбол Черкаси Євро-2020

 
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