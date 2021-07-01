Футболист, который вывел Украину в ¼ финала Евро-2020, может стать почетный жителем Черкасс

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Во время заседания сессии Черкасского горсовета было предложено присвоить звание почетного жителя города футболисту Артему Довбику, который забил победный гол в матче со Швецией на Евро-2020

Об этом сообщает "24. Футбол".

В частности, председатель Ассоциации футбола Черкасской области Владислав Голуб во время сессии горсовета облцентра предложил сделать Артема Довбика почетным жителем города.

"В украинской сборной есть два игрока, родом из Черкасс: Виталий Миколенко и Артем Довбик. Артем сделал такую ​​рекламу города, которую не сделал никто другой. Я обращаюсь с просьбой отметить этого парня. Хорошо играла вся команда, но Довбик сделал так, чтобы о Черкассах говорили не только в Украине, но и во всем мире ", - заявил Владислав Голуб.

Секретарь городского совета после выступления Голуба пообещал, что вопрос будет рассмотрен на исполкоме и включен в повестку дня следующей сессии. Довбик стал автором решающего гола в ворота сборной Швеции, который вывел команду Украины в четвертьфинал Евро-2020.

Напомним, недавно в горсовете Черкасс провели обыски по делу уклонения от уплаты налогов при сдаче в аренду коммунального имущества.