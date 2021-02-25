У Черкасах депутат відмовився говорити українською: довелося викликати поліцію

Також на сесії міської ради влаштували синхронний переклад

Також на сесії міської ради влаштували синхронний переклад

Скріншот

У Черкасах на сесії міської ради стався конфлікт через те, що депутат від партії "Опозиційної платформи – За життя" Олександр Замирайло відмовився під час виступу з трибуни перейти з російської мови на українську.

Відповідне відео оприлюднило місцеве видання "Про все", передає RegioNews.

Як видно з запису, присутні на сесії черкащани були обурені його поведінкою, тому між активістами і депутатом довелося стати поліції.

Водночас секретар міської ради Юрій Тренкін погодився перекладати промову депутата синхронно з його виступом. Однак Замирайло так і продовжив говорити російською, порушуючи регламент.

Нагадаємо, у Харкові депутата від ОПЗЖ відправили "в Росію" через виступ російською мовою.