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25 лютого 2021, 17:42 224

У Черкасах депутат відмовився говорити українською: довелося викликати поліцію

25 лютого 2021, 17:42 224
Читайте также на русском языке
Також на сесії міської ради влаштували синхронний переклад
Також на сесії міської ради влаштували синхронний переклад
Скріншот
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на русском языке

У Черкасах на сесії міської ради стався конфлікт через те, що депутат від партії "Опозиційної платформи – За життя" Олександр Замирайло відмовився під час виступу з трибуни перейти з російської мови на українську.

Відповідне відео оприлюднило місцеве видання "Про все", передає RegioNews.

Як видно з запису, присутні на сесії черкащани були обурені його поведінкою, тому між активістами і депутатом довелося стати поліції.

Водночас секретар міської ради Юрій Тренкін погодився перекладати промову депутата синхронно з його виступом. Однак Замирайло так і продовжив говорити російською, порушуючи регламент.

Нагадаємо, у Харкові депутата від ОПЗЖ відправили "в Росію" через виступ російською мовою.

Україна Черкаси депутат мова область

 
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