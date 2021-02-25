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25 февраля 2021, 17:42 241

В Черкассах депутат отказался говорить на украинском языке: пришлось вызывать полицию

25 февраля 2021, 17:42 241
Читайте також українською мовою
Также на сессии городского совета устроили синхронный перевод
Также на сессии городского совета устроили синхронный перевод
Скриншот
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В Черкассах на сессии городского совета произошел конфликт из-за того, что депутат от партии "Оппозиционной платформы — За жизнь" Александр Замирайло отказался во время выступления с трибуны перейти с русского языка на украинский.

Соответствующее видео обнародовало местное издание "Про все", передает RegioNews.

Как видно с записи, присутствующие на сессии местные жители были возмущены его поведением, поэтому между активистами и депутатом пришлось стать полиции.

В то же время секретарь городского совета Юрий Тренкин согласился переводить речь депутата синхронно с его выступлением. Однако Замирайло так и продолжил говорить по-русски, нарушая регламент.

Напомним, в Харькове депутата от ОПЗЖ отправили "в Россию" - за выступление на русском языке.

Украина Черкассы депутат язык область

 
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