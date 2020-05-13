У Черкаській області призначили військового комісара
13 травня обласним військовим комісаром Черкаської області призначили полковника Сергія Лобана
Про це інформують RegioNews із посиланням на пресслужбу ОДА.
Лобан переміг у професійному конкурсі Міноборони, наказ про його призначення підписали 28 квітня.
"Я готовий до співпраці, якщо є питання – готовий відповісти. Роботу у військовому комісаріаті знаю добре, адже 25 років працював у цій сфері, від самих "низів” до заступника комісара та т.в.о військового комісара Одеського ОВК під час мобілізації”, - сказав Сергій Лобан.
Нагадаємо, що у Черкаській області довгий час не було військового комісара.
Як писали RegioNews раніше, фракція ВО "Свобода" в Черкаській облраді зареєструвала проект щодо висловення недовіри голові Черкаської ОДА Роману Боднару.
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