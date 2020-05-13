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Олександра Василенко журналіст [email protected]
13 травня 2020, 17:51

У Черкаській області призначили військового комісара

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13 травня 2020, 17:51
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Полковник Лобан став військовим комісаром Черкащини
Фото: Черкаська ОДА
Полковник Лобан став військовим комісаром Черкащини

13 травня обласним військовим комісаром Черкаської області призначили полковника Сергія Лобана

Про це інформують RegioNews із посиланням на пресслужбу ОДА.

Лобан переміг у професійному конкурсі Міноборони, наказ про його призначення підписали 28 квітня.

"Я готовий до співпраці, якщо є питання – готовий відповісти. Роботу у військовому комісаріаті знаю добре, адже 25 років працював у цій сфері, від самих "низів” до заступника комісара та т.в.о військового комісара Одеського ОВК під час мобілізації”, - сказав Сергій Лобан.

Нагадаємо, що у Черкаській області довгий час не було військового комісара.

Як писали RegioNews раніше, фракція ВО "Свобода" в Черкаській облраді зареєструвала проект щодо висловення недовіри голові Черкаської ОДА Роману Боднару.


Черкаська область військові Черкаси Міноборони
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