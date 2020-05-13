В Черкасской области назначили военного комиссара

Полковник Лобан стал военным комиссаром Черкасской области

Фото: Черкасская ОГА

Полковник Лобан стал военным комиссаром Черкасской области

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на пресслужбу ОГА.

Лобан победил в профессиональном конкурсе Минобороны, приказ о его назначении подписали 28 апреля.

"Я готов к сотрудничеству, если есть вопросы – готов ответить. Работу в военном комиссариате знаю хорошо, ведь 25 лет работал в этой сфере, от самых "низов” до заместителя комиссара и т.в.о военного комиссара Одесского ОВК во время мобилизации”, - сказал Сергей Лобан.

Напомним, что в Черкасской области долгое время не было военного комиссара.

Как писали RegioNews ранее, фракция ВО "Свобода" в Черкасской облсовете зарегистрировала проект о высказывание недоверия председателю Черкасской ОГА Романа Боднару.