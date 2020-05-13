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Александра Василенко журналист [email protected]
13 мая 2020, 17:51

В Черкасской области назначили военного комиссара

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13 мая 2020, 17:51
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Полковник Лобан стал военным комиссаром Черкасской области
Фото: Черкасская ОГА
Полковник Лобан стал военным комиссаром Черкасской области

13 мая областным военным комиссаром Черкасской области назначили полковника Сергея Лобана

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на пресслужбу ОГА.

Лобан победил в профессиональном конкурсе Минобороны, приказ о его назначении подписали 28 апреля.

"Я готов к сотрудничеству, если есть вопросы – готов ответить. Работу в военном комиссариате знаю хорошо, ведь 25 лет работал в этой сфере, от самых "низов” до заместителя комиссара и т.в.о военного комиссара Одесского ОВК во время мобилизации”, - сказал Сергей Лобан.

Напомним, что в Черкасской области долгое время не было военного комиссара.

Как писали RegioNews ранее, фракция ВО "Свобода" в Черкасской облсовете зарегистрировала проект о высказывание недоверия председателю Черкасской ОГА Романа Боднару.


Черкасская область военные Черкассы Минобороны
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