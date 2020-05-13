В Черкасской области назначили военного комиссара
13 мая областным военным комиссаром Черкасской области назначили полковника Сергея Лобана
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на пресслужбу ОГА.
Лобан победил в профессиональном конкурсе Минобороны, приказ о его назначении подписали 28 апреля.
"Я готов к сотрудничеству, если есть вопросы – готов ответить. Работу в военном комиссариате знаю хорошо, ведь 25 лет работал в этой сфере, от самых "низов” до заместителя комиссара и т.в.о военного комиссара Одесского ОВК во время мобилизации”, - сказал Сергей Лобан.
Напомним, что в Черкасской области долгое время не было военного комиссара.
Как писали RegioNews ранее, фракция ВО "Свобода" в Черкасской облсовете зарегистрировала проект о высказывание недоверия председателю Черкасской ОГА Романа Боднару.
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