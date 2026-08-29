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На Київщині тривають аварійно-рятувальні роботи та слідчі дії після російського удару та подальшої детонації боєприпасів

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський, передає RegioNews.

Поліція, СБУ та Офіс Генпрокурора з'ясовують обставини події та причини розташування складу з боєприпасами серед житлового сектору. У межах розслідування кримінальної справи про службову недбалість уже опитані близько 40 потерпілих і свідків, а речові докази направлені на експертизу.

Станом на зараз підтверджена загибель 37 людей, особи багатьох із них ще встановлюють. Ще четверо людей вважаються зниклими безвісти, їхні пошуки тривають.

Вибухами та пожежею пошкоджені близько 130 будинків на кількох вулицях.

Надзвичайники досі гасять осередки вогню. З небезпечної зони евакуювали близько 400 жителів. Також вночі врятували понад 10 людей, які були заблоковані у підвалах.

На території громади розгорнуті пункти допомоги, де працюють психологи, а також мобільні підрозділи МВС і міграційної служби для відновлення втрачених документів.

Патрульні поліцейські вже частково відновили рух трасою Київ – Житомир.

Зазначається, що до ліквідації наслідків залучені сили та засоби з чотирьох регіонів України.

Нагадаємо, ввечері 28 серпня внаслідок влучання ворожого БпЛА на території підприємства у селі Мила Бучанського району спалахнула масштабна пожежа, розпочалася детонація.

Кількість жертв зросла до 37 людей, серед них – голова громади, який загинув під час рятувальної операції. 30 серпня на Київщині оголосили День жалоби.

Президент прокоментував перебіг ліквідації наслідків російського удару та детонації боєприпасів у селі Мила на Київщині. Зеленський наголосив, що кількість жертв не остаточна, оскільки розбір завалів на місці вибухів досі триває.