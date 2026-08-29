Ворожі атаки на Київ: кількість постраждалих збільшилась
Кількість поранених внаслідок атаки російських безпілотників на столицю зросла до 8 людей упродовж дня 29 серпня
Про це повідомили міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.
Трьох постраждалих госпіталізували, решті медики надали допомогу амбулаторно або безпосередньо на місці.
Ситуація в місті залишається напруженою: у Києві знову оголошено повітряну тривогу. Зокрема, у Подільському районі зафіксовано повторне влучання ворожого БпЛА у нежитлову будівлю.
Мешканців закликають не ігнорувати сигнали небезпеки та перебувати в укриттях та в безпечних місцях.
Раніше повідомлялося, що в лікарні померла дворічна дівчинка, яка отримала важкі поранення через падіння БпЛА, померла в лікарні в Оболонському районі столиці.
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