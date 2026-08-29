Фото: ДСНС

У Києві кількість постраждалих від атак 29 серпня зросла до 5 людей, одна дитина загинула

Про це повідомили міський голова Віталій Кличко та ДСНС, передає RegioNews.

В Оболонському районі вибуховою хвилею та уламками пошкоджено скління кафе й оздоблення місцевого парку.

Дворічна дівчинка, яка отримала важкі поранення через падіння БпЛА, померла в лікарні.

Загалом у місті постраждали п'ятеро людей: чотирьом із них медики надали допомогу на місці, а 18-річну дівчину госпіталізували.

Крім того, у Подільському районі внаслідок атаки виникла пожежа в нежитловій будівлі на двох окремих осередках, яку рятувальники повністю ліквідували.

Нагадаємо, у ніч та вранці 29 серпня російські війська атакували Київ. Вдень ворог продовжив дронову атаку на столицю.