21:09  09 квітня
Росіяни знищили палац XIX століття на Сумщині
20:33  09 квітня
Івано-Франківщину замітає снігом
15:35  09 квітня
У двох селах Чернігівщини виявили сказ
UA | RU
UA | RU
09 квітня 2026, 22:45

На Дніпропетровщині підліток вкрав чужих посилок на півмільйона

Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Криворізькому районі викрили 16-річного хлопця, який крав чужі посилки. Тепер він отримав підозру

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, 16-річний хлопець мав базові знання програмування. Тож він скористався цим для втручання в роботу поштоматів. Підліток детально вивчив алгоритм офіційного додатка служби доставки, який забезпечує отримання посилок.

Він створив програму, що дозволяла обійти стандартний процес оплати. Крім того, розробив додаток, зовні схожий на офіційний, призначений для незаконного доступу до автоматизованих систем. Завдяки цьому у застосунку посилки були відмічені як оплачені та видавались з поштоматів без оплати.

"27 березня слідчі за погодженням із Криворізькою центральною окружною прокуратурою повідомили фігуранту про підозру за ч. 1, 2 ст. 361, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 15 та ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, подібна ситуація сталася і в Харкові. 38-річний чоловік познайомився з 45-річною жінкою. Разом вони влаштували застілля з алкоголем. Коли жінка втратила пильність, він вкрав її сумку з готівкою та банківськими картками.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
крадіжка поліція діти
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Костянтин Матвієнко
Всі блоги »