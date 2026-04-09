На Дніпропетровщині підліток вкрав чужих посилок на півмільйона

У Криворізькому районі викрили 16-річного хлопця, який крав чужі посилки. Тепер він отримав підозру

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, 16-річний хлопець мав базові знання програмування. Тож він скористався цим для втручання в роботу поштоматів. Підліток детально вивчив алгоритм офіційного додатка служби доставки, який забезпечує отримання посилок.

Він створив програму, що дозволяла обійти стандартний процес оплати. Крім того, розробив додаток, зовні схожий на офіційний, призначений для незаконного доступу до автоматизованих систем. Завдяки цьому у застосунку посилки були відмічені як оплачені та видавались з поштоматів без оплати.

"27 березня слідчі за погодженням із Криворізькою центральною окружною прокуратурою повідомили фігуранту про підозру за ч. 1, 2 ст. 361, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 15 та ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

