На всіх дорогах державного значення скасовано обмеження руху

Ілюстративне фото: Служба автомобільних доріг

На всіх дорогах державного значення скасовано обмеження, які були запроваджені раніше через ускладнення погодних умов та підняття рівня води

Про це повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури, передає RegioNews.

Скасовані обмеження на проїзд транспорту у таких областях:

Полтавська область

Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка (км 130+438 — км 176+159) — від примикання до траси М-03 (Київ – Харків) до перехрестя з трасою М-22 (Полтава – Олександрія)

Одеська область

М-15 Одеса – Рені (км 11+920 – 308+000)

Сумська область

Н-07 Київ – Суми – Юнаківка (км 202+872 – км 296+280, м. Ромни – м. Суми)

Н-12 Суми – Полтава (км 10+809 – км 73+690, м. Суми – м. Охтирка)

Н-12-1 Об’їзд м. Суми (км 0+000 – км 19+045)

Р-61 Батурин – Конотоп – Суми (км 36+080 – км 153+693, м. Конотоп – м. Суми)

Т-19-04 Білопілля – Терни – Липова Долина (км 31+475 – км 49+403, с. Терни – с. Недригайлів)

Т-19-13 Ромни – Липова Долина – Тростянець – Мезенівка (км 5+134 – км 35+222, м. Ромни – с. Липова Долина)

Р-44 Суми – Путивль – Глухів (км 77+242 – км 91+642, с. Чумакове – м. Путивль)

М-02 Кіпті – Глухів – Бачівськ (км 144+993 – км 208+000, межа Чернігівської області – с. Береза)

Рух транспорту на цих ділянках відновлено без обмежень.

Нагадаємо, в четвер, 19 лютого, в Україні очікується погіршення погодних умов – сніг, хуртовини та ожеледиця. Ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий) буде на дорогах усіх регіонів, крім південного сходу та Закарпаття.