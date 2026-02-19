На Львівщині попрощались з екіпажем Мі-24, який загинув під час бойового завдання

Фото: Суспільне Львів/Уляна Журба

Про це повідомила пресслужба Львівської ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що військовослужбовці загинули під час катастрофи вертольота Мі-24 17 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання.

"Це непоправна втрата для нашої авіації, для всієї країни та, найперше, для родин. Щирі співчуття сімʼям, які осиротіли. Ці воїни до останнього залишалися відданими присязі і героїчно виконали свій обовʼязок перед українським народом. Глибока шана та вічна пам'ять", – начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Серед загиблих:

Олександр Шемет, 55 років , родом із Корюківки Чернігівської області, начальник повітряно-вогневої і тактичної підготовки, Герой України, нагороджений орденом "Золота Зірка", орденами Данила Галицького та Богдана Хмельницького III ступеня. Поховали у Львові.

, родом із Корюківки Чернігівської області, начальник повітряно-вогневої і тактичної підготовки, Герой України, нагороджений орденом "Золота Зірка", орденами Данила Галицького та Богдана Хмельницького III ступеня. Поховали у Львові. Дмитро Попадюк, 28 років , бортовий авіаційний технік, нагороджений орденом "За мужність" III ступеня, похований у селі Калинів Самбірського району.

, бортовий авіаційний технік, нагороджений орденом "За мужність" III ступеня, похований у селі Калинів Самбірського району. Ігор Тоганчин, 56 років , старший повітряний стрілець вертолітної ланки, похований у селі Корналовичі Самбірського району.

, старший повітряний стрілець вертолітної ланки, похований у селі Корналовичі Самбірського району. Ярослав Сачик, 25 років, штурман-льотчик, нагороджений орденом "За мужність" III ступеня, поховають 19 лютого у рідному місті Луцьк.

Нагадаємо, торік у грудні на фронті загинув екіпаж українського Мі-24. У бригаді назвали цю подію непоправною втратою для авіації та країни, проте не розкривали імен загиблих та деталей інциденту.

Згодом стало відомо, що командиром екіпажу вертольота Мі-24, який зазнав катастрофи під час виконання бойового завдання , був уродженець Чернігівщини, Герой України Олександр Шемет.