На Буковине осудили мужчину за убийство младшего брата
Суд признал жителя Черновицкого района виновным в умышленном убийстве брата
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.
В августе прошлого года между двумя братьями – жителями села Боровцы Черновицкого района, на почве ревности возник спор, во время которого старший нанес не менее 9 ударов ножом младшему брату. От полученных ранений 30-летний мужчина скончался.
Свою вину 32-летнему обвиняемый признал полностью. Суд назначил ему 8 лет тюрьмы.
Напомним, ранее в Харькове 22-летнего парня приговорили к пожизненному заключению за убийство четырех человек, среди них его 10-летняя сестра. Трех жертв злоумышленник зарезал, еще одного человека он сбил насмерть на "зебре", когда пытался скрыться на угнанном авто.
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