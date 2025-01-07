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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

В августе прошлого года между двумя братьями – жителями села Боровцы Черновицкого района, на почве ревности возник спор, во время которого старший нанес не менее 9 ударов ножом младшему брату. От полученных ранений 30-летний мужчина скончался.

Свою вину 32-летнему обвиняемый признал полностью. Суд назначил ему 8 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Харькове 22-летнего парня приговорили к пожизненному заключению за убийство четырех человек, среди них его 10-летняя сестра. Трех жертв злоумышленник зарезал, еще одного человека он сбил насмерть на "зебре", когда пытался скрыться на угнанном авто.