14:22  06 января
В горах на Закарпатье нашли тело погибшего туриста
09:26  06 января
В Киеве неизвестный пытался сжечь флажки на Майдане Незалежности
13:31  06 января
На Закарпатье полицейский на Tesla попал в аварию: один человек погиб
UA | RU
UA | RU
07 января 2025, 00:46

На Буковине осудили мужчину за убийство младшего брата

07 января 2025, 00:46
Читайте також українською мовою
фото: pixabay
Читайте також
українською мовою

Суд признал жителя Черновицкого района виновным в умышленном убийстве брата

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

В августе прошлого года между двумя братьями – жителями села Боровцы Черновицкого района, на почве ревности возник спор, во время которого старший нанес не менее 9 ударов ножом младшему брату. От полученных ранений 30-летний мужчина скончался.

Свою вину 32-летнему обвиняемый признал полностью. Суд назначил ему 8 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Харькове 22-летнего парня приговорили к пожизненному заключению за убийство четырех человек, среди них его 10-летняя сестра. Трех жертв злоумышленник зарезал, еще одного человека он сбил насмерть на "зебре", когда пытался скрыться на угнанном авто.

суд Буковина убийство тюрьма приговор
30 декабря 2024
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
Кабинет министров принял решение об увольнении главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина. В этой должности он проработал чуть больше года и запомнился разве что конфликтами с об...
27 декабря 2024
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
2024 год был очень насыщенным для Украины. ВСУ продолжают отражать атаки россиян, держа оборону страны. Впрочем, в тылу происходят не менее важные для государства события. RegioNews сделал подборку на...
24 декабря 2024
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
После увольнения в начале декабря временного исполняющего обязанности городского головы и секретаря городского совета Чернигова Александра Ломако на его место до сих пор никто не назначен. В сущности,...
23 декабря 2024
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Украина начала массовое производство ракет-дронов, способных долетать на достаточно большие расстояния вглубь россии для поражения там всяческих военных объектов. Точные характеристики этих новейших р...
Россияне сбросили КАБы на Золочев: пострадала женщина, повреждены более 30 домов
07 января 2025, 00:30
На Закарпатье микроавтобус врезался в дерево и перевернулся: есть пострадавшие
07 января 2025, 00:14
В Харькове разоблачили схему побега мужчин за границу под видом каратистов
06 января 2025, 23:42
В Днепропетровской области во время пожара погиб мужчина
06 января 2025, 22:20
Суд оставил под стражей военнослужащего Сергея Гнездилова, публично ушедшего в СОЧ
06 января 2025, 21:15
Россияне обстреляли село в Херсонской области: есть жертва
06 января 2025, 20:38
На Киевщине Chevrolet врезался в отбойник: пострадала пассажирка авто
06 января 2025, 20:00
Под Волчанском украинские артиллеристы уничтожили вражеские фортификации и более 30 россиян
06 января 2025, 19:30
Удар по маршрутке в Херсоне: погиб мужчина, 5 женщин и парня госпитализировали
06 января 2025, 18:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
Все публикации »
Юрий Бутусов
Вадим Денисенко
Юрий Бутусов
Все блоги »