На Буковині правоохоронці викрили організатора підпільного казино

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Правоохоронці затримали на Буковині чоловіка, який понад два роки організовував роботу підпільного казино

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Чернівецьку обласну прокуратуру.

За даними відомства, для організації азартних ігор без ліцензії фігурант використовував власне нежитлове приміщення. Там він розмістив спеціальну комп’ютерну техніку з необхідним програмним забезпеченням.

"Заклад працював лише з перевіреними "клієнтами". Наразі встановлюються всі причетні до злочину особи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили в одному зі бізнес-центрів Києва нелегальне казино та шахрайський кол-центр.