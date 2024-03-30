На Буковині лісовоз перекинувся у кювет: водій загинув, на нього впали колоди

фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Вантажний автомобіль "КРАЗ” з лісодеревиною виїхав з дороги в кювет та перекинувся. З напівпричепа випали деревʼяні колоди, одна з яких впала на водія. Чоловік, 35-річний житель Берегомета, загинув.

За інформацією ДСНС, на місці працювали рятувальники, які вивільнили тіло водія, після чого передали медикам.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, на Черкащині в Уманському районі сталася ДТП, в якій травмувалися шість осіб. Внаслідок зіткнення Seat Ibiza та ВАЗ постраждали обидва водії та четверо пасажирів. Їх госпіталізували до лікарні.