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21 вересня 2021, 14:46 99

У Чернівецькій області за тиждень суттєво зросла захворюваність на ГРВІ

21 вересня 2021, 14:46 99
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Фото: Рixabay
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У Чернівецькій області за минулий тиждень майже удвічі зросла захворюваність на гостру респіраторну вірусну інфекцію

Як повідомили у Чернівецькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб, епідемічний поріг по регіону перевищений на 14,3%, пише RegioNews.

"За даними рутинного епідеміологічного нагляду за 37 тиждень 2021 року в Чернівецькій області зареєстровано 5176 випадки ГРВІ, з яких 2909 серед дітей (56,2%). Інтенсивний показник захворюваності становить 576,03 на 100 тисяч населення, що на 14,3% вище епідемічного порогу. В порівнянні з минулим 36 тижнем захворюваність зросла на 47,5%", - йдеться у повідомленні.

Найбільше хворіють жителі колишнього Путильського та Вижницького районів. Зокрема, у Путильському районі епідемічний поріг перевищений на 107,4%, а у Вижницькому районів - на 97,2%.

Також високий рівень інтенсивності епідемічного процесу зареєстрували у Сторожинецькому районі. Інтенсивний показник становить 712,77 на 100 тис. населення, що на 41,4% вище епідемічного порогу.

Наголошується, що з початку епідемічного сезону в Чернівецькій області вакциновано проти грипу 2156 осіб.

Нагадаємо, раніше у МОЗ спрогнозували, що в Україні циркулюватимуть чотири штами грипу.

Україна Чернівці Буковина хвороба область

 
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