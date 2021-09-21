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21 сентября 2021, 14:46 44

В Черновицкой области за неделю существенно выросла заболеваемость ОРВИ

21 сентября 2021, 14:46 44
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Фото: Рixabay
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В Черновицкой области за прошлую неделю почти вдвое выросла заболеваемость острой респираторной вирусной инфекцией

Как сообщили в Черновицком областном центре контроля и профилактики болезней, эпидемический порог по региону превышен на 14,3%, пишет RegioNews.

"По данным рутинного эпидемиологического надзора за 37 неделю 2021 года в Черновицкой области зарегистрировано 5176 случая ОРВИ, из которых 2909 среди детей (56,2%). Интенсивный показатель заболеваемости составляет 576,03 на 100 тысяч населения, что на 14,3% выше эпидемического порога. По сравнению с прошлой 36 неделей заболеваемость выросла на 47,5%", - говорится в сообщении.

Больше всего болеют жители бывшего Путильского и Вижницкого районов. В частности, в Путильском районе эпидемический порог превышен на 107,4%, а в Вижницком районов - на 97,2%.

Также высокий уровень интенсивности эпидемического процесса зарегистрировали в Сторожинецком районе. Интенсивный показатель составляет 712,77 на 100 тыс. населения, что на 41,4% выше эпидемического порога.

Отмечается, что с начала эпидемического сезона в Черновицкой области вакцинировано против гриппа 2156 человек.

Напомним, ранее в Минздраве спрогнозировали, что в Украине будут циркулировать четыре штамма гриппа.

Украина Черновцы Буковина болезнь область

 
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