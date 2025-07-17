15 думок щодо підготовки мобілізованих піхотинців

Такмед – один із ключових етапів підготовки має відпрацьовуватись щоденно, до автоматизима з зав'язаними очима

Такмед – один із ключових етапів підготовки має відпрацьовуватись щоденно, до автоматизима з зав'язаними очима

фото: з відкритих джерел

1. Мобілізовані у бойові частини мають одразу зараховуватись до конкретного корпусу або бригади-полку, і проходити підготовку під керівництвом своєї майбутньої військової частини, тільки тоді до них буде адекватна увага та зацікавленість.

2. Підготовка має здійснюватись у складі штатних рот або взводів або відділень, які виводяться на поповнення та навчання, зі своїми командирами, щоб після підготовки воювати разом. Кожна навчальна група - одне відділення до 10 бійців. Відділення навчаються у змагальній ігровій формі. Тоді буде з першого дня реальна злагодженість та обмін досвідом.

3. Терміни підготовки мають бути збільшені до 3 місяців. У перший місяць людина має отримати якісну фізичну підготовку, щоб зберегти свої основні робочі інструменти - хребет, поперек та коліна. Люди мають закачувати потрібні м'язи, розтягуватись, дихати. Правильно підганяти спорядження, їсти, вживати вітаміни та доглядати за собою у польових умовах, щоб не втратити здоров'я та бойовий дух ще під час БЗВП.

4. Бронежилети "Корсар" зі штатними бронеплитами мають бути зняті з озброєння, оскільки травмонебезпечні через надмірну вагу. Я впевнений, що жоден з керівників, які закуповують важкі "Корсари" у такому жилеті не копав окоп та не робив марш-бросок з переноскою поранених, для більшості мобіілзованих це гарантована мікрогрижа або травми колін. Захист має дозволяти звичайному мобілізованому працювати у ньому весь день і щодня залишатись здоровими, а не бажати скидати його при першій нагоді.

5. Лопати МПЛ складені металеві треба зняти з озброєння за незграбну конструкцію та погану якість металу. Знов-таки, тих, хто їх закуповує треба змусити викопати за нормативами окопи десь на глиняному грунті під коренями дерев, у бронежилеті, і зняти на відео як вони ганебно провалять завдання. Потрібні звичайні якісні лопати з дерев'яним руків'ям.

6. Піхотинець має отримати на озброєння коліматорні приціли, які дозволяють вести швидку точну стрільбу навіть стрільцям-початківцям з автомата та напівавтоматичного дробовика. Це недорого та економить набої та час підготовки. Бойові стрільби на полігоні варто проводити виключно в рамках відпрацювання певного тактичного сценарію, з переміщенням та комунікацією між бійцями.

7. Такмед - один з ключових етапів підготовки має відпрацьовуватись щоденно, до автоматизима з зав'язаними очима. Кожен командир фаєр-тіму, відділення та взводу, мають проходити цикл підготовки бійця-рятувальника CLS.

8. Усі навчання мають проходити з самого початку з застосуванням учбових імітаторів стрільби. Страйкбольні, лазерні, пейнтбольні прилади потрібно на усіх етапах підготовки, і це абсолютно доступні ціни. Під час фінального тактичного виходу виправдано використання дороговартісних комплектів імітації Сімунішн, але це забезпечить справжній реалізм та якість підготовки.

9. На кожне відділення має готуватись мінімум один оператор дрону - або Мавік, або фпв на оптоволокні для ведення ближної розвідки. Піхота має рухатись за дронами і разом з дронами, це сучасна війна. Підрозіли піхоти навчаються одночасно з підрозділами аеророзвідки та ударних БПЛА, і спільно виконують учбові завдання по маскуванню, маршах, пошуку та ураженню. Загроза дронів має відчуватись постійно, на це потрібно виділяти учбові боєприпаси. Половина бойових стрільб має здійснюватись по повітряним цілям, тарілочкам, повітряним кулькам, які буксують дрони, та по самим дронам.

10. Кожен піотинець має проходити підготовку вночі з застосуванням приладу нічного бачення, антитепловізійного плащу, маскуватись, ховатись та подивитись, як це виглядає на відео з дронів.

11. Командирська підготовка має відбуватись за стандартами TLP, командири мають вміти віддавати наказ згідно з сценарієм. Підготовка віддачі наказу командирами, починаючи від командира фаер-тіма, проводиться на макетах місцевості. Командир має відпрацьовувати комунікацію з підлеглими, щоб він ставив завдання та отримував зворотній зв'язок.

12. Люди повинні мати повноцінний відпочинок, на теоретичних заняттях мають бути свіжими, щоб добре засвоювати інформацію. Інструктори, які готовлять солдат, повинні мати дні для підготовки занять, і не застосовуватись щоденно.

13. Люди повинні отримувати час на самопідготовку, з конкретними завданнями по спільному вивченню у групі конкретних матеріалів:

вивчення бойового шляху своєї військової частини через перегляд конкретних відео та інтерв'ю;

перегляд навчальних відео бойових дій нашої війни;

перегляд учбових відео про спорядження, побут - мені дуже подобаються канали Alex Saint та Пантерівець, там є майже все, що потрібно знати солдату на базовому рівні.

для командирів для прокачки мислення раджу прочитати маленьку книгу Ернеста Свінтона "Оборона дурацького броду", ми зробили українську версію, хоча добре було б, якби це зробив професійний перекладач з англійської.

14. Кожне навчання та кожен робочий день завершується спільною нарадою учбової групи та інструкторів, де проводиться аналіз після дії, аналізуються сильні та слабкі сторони, робляться висновки на завтра.

15. Усі програми бойової підготовки мають бути прив'язані для фінального іспиту - тактичного виходу, де мають за три-чотири доби відпрацьовуватись усе, чому навчали - віддання бойового наказу, марш, боротьба з дронами, вогневий контакт, засідки, охорона, штурм, оборона, передача командування, орієнтування, обладнання позицій, завантаження та вихід з техніки, маскування, такмед у різних сценаріях.