15 мыслей по подготовке мобилизованных пехотинцев
1. Мобилизированные в боевые части должны сразу причисляться к конкретному корпусу или бригаде-полку и проходить подготовку под руководством своей будущей воинской части, только тогда к ним будет адекватное внимание и заинтересованность.
2. Подготовка должна осуществляться в составе штатных рот или взводов или отделений, которые выводятся на пополнение и обучение, со своими командирами, чтобы после подготовки воевать вместе. Каждая учебная группа – одно отделение до 10 бойцов. Отделения учатся в соревновательной игровой форме. Тогда с первого дня будет реальная слаженность и обмен опытом.
3. Сроки подготовки должны быть увеличены до трех месяцев. В первый месяц человек должен получить качественную физическую подготовку, чтобы сохранить свои основные рабочие инструменты – позвоночник, поясница и колени. Люди должны закачивать нужные мышцы, растягиваться, дышать. Правильно подгонять снаряжение, есть, употреблять витамины и ухаживать за собой в полевых условиях, чтобы не потерять здоровье и боевой дух еще во время БЗВП.
4. Бронежилеты "Корсар" со штатными бронеплитами должны быть сняты с вооружения, поскольку травмоопасны из-за чрезмерного веса. Я уверен, что ни один из руководителей, которые закупают тяжелые "Корсары", в таком жилете не копал окопы и не делал марш-бросок с переноской раненых, для большинства мобилизованных это гарантированная микрогрыжа или травмы коленей. Защита должна позволять обычному мобилизованному работать в ней весь день и каждый день оставаться здоровым, а не желать снять её при первой же возможности.
5. Лопасти МПЛ сложенные металлические следует снять с вооружения за неуклюжую конструкцию и плохое качество металла. Опять-таки, тех, кто их закупает, нужно заставить выкопать по нормативам окопы где-то на глиняной почве под корнями деревьев, в бронежилете, и снять на видео как они позорно провалят задачу. Нужны обычные качественные лопаты с деревянной рукояткой.
6. Пехотинец должен получить на вооружение коллиматорные прицелы, которые позволяют вести быструю точную стрельбу даже начинающим стрелкам из автомата и полуавтоматического дробовика. Это недорого и экономит патроны и время подготовки. Боевые стрельбы на полигоне следует проводить исключительно в рамках отработки определенного тактического сценария с перемещением и коммуникацией между бойцами.
7. Такмед – один из ключевых этапов подготовки должен отрабатываться ежедневно, до автоматизма с завязанными глазами. Каждый командир фаер-тима, отделения и взвода должен проходить цикл подготовки бойца-спасателя CLS.
8. Все учения должны проходить с самого начала с применением учебных имитаторов стрельбы. Страйкбольные, лазерные, пейнтбольные приборы требуются на всех этапах подготовки, и это абсолютно доступные цены. Во время финального тактического выхода оправдано использование дорогостоящих комплектов имитации Симунишн, что обеспечит настоящий реализм и качество подготовки.
9. На каждое отделение должен готовиться минимум один оператор дрона – либо Мавик, либо фпв на оптоволокне для ведения ближней разведки. Пехота должна двигаться за дронами и вместе с дронами, это современная война. Подрозели пехоты учатся одновременно с подразделениями аэроразведки и ударных БПЛА, и совместно выполняют учебные задания по маскировке, маршам, поиску и поражению. Угроза дронов должна ощущаться постоянно, для этого нужно выделять учебные боеприпасы. Половина боевых стрельб должна производиться по воздушным целям, тарелочкам, воздушным шарикам, буксующим дроны, и по самим дронам.
10. Каждый пиотинец должен проходить подготовку ночью с применением прибора ночного видения, антитепловизионного плаща, маскироваться, прятаться и посмотреть, как это выглядит на видео с дронов.
11. Командирская подготовка должна проходить по стандартам TLP, командиры должны уметь отдавать приказ согласно сценарию. Подготовка отдачи приказа командирам, начиная от командира фаер-тима, проводится на макетах местности. Командир должен отрабатывать коммуникацию с подчиненными, чтобы он ставил задачи и получал обратную связь.
12. Люди должны иметь полноценный отдых, теоретические занятия должны быть свежими, чтобы хорошо усваивать информацию. Инструкторы, которые готовят солдат, должны иметь дни для подготовки занятий и не применяться ежедневно.
13. Люди должны получать время на самоподготовку с конкретными задачами по совместному изучению в группе конкретных материалов:
- изучение боевого пути своей воинской части через просмотр конкретных видео и интервью;
- просмотр обучающих видео боевых действий нашей войны;
- просмотр учебных видео о снаряжении, быту – мне очень нравятся каналы Alex Saint и Пантеривец, там есть почти все, что нужно знать солдату на базовом уровне.
- для командиров для прокачки мышления советую прочитать маленькую книгу Эрнеста Свинтона "Оборона дурацкого брода", мы сделали украинскую версию, хотя хорошо бы, если бы это сделал профессиональный переводчик с английского.
14. Каждое обучение и каждый рабочий день завершается общим совещанием учебной группы и инструкторов, где проводится анализ после действия, анализируются сильные и слабые стороны, делаются выводы завтра.
15. Все программы боевой подготовки должны быть привязаны для финального экзамена - тактического выхода, где должны за три-четыре дня отрабатываться все, чему учили - отдача боевого приказа, марш, борьба с дронами, огневой контакт, засады, охрана, штурм, оборона, передача, передача техники, маскировки, такмед в разных сценариях.