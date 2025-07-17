15 мыслей по подготовке мобилизованных пехотинцев

Такмед – один из ключевых этапов подготовки должен отрабатываться ежедневно, до автоматизма с завязанными глазами.

Такмед – один из ключевых этапов подготовки должен отрабатываться ежедневно, до автоматизма с завязанными глазами.

фото: из открытых источников

1. Мобилизированные в боевые части должны сразу причисляться к конкретному корпусу или бригаде-полку и проходить подготовку под руководством своей будущей воинской части, только тогда к ним будет адекватное внимание и заинтересованность.

2. Подготовка должна осуществляться в составе штатных рот или взводов или отделений, которые выводятся на пополнение и обучение, со своими командирами, чтобы после подготовки воевать вместе. Каждая учебная группа – одно отделение до 10 бойцов. Отделения учатся в соревновательной игровой форме. Тогда с первого дня будет реальная слаженность и обмен опытом.

3. Сроки подготовки должны быть увеличены до трех месяцев. В первый месяц человек должен получить качественную физическую подготовку, чтобы сохранить свои основные рабочие инструменты – позвоночник, поясница и колени. Люди должны закачивать нужные мышцы, растягиваться, дышать. Правильно подгонять снаряжение, есть, употреблять витамины и ухаживать за собой в полевых условиях, чтобы не потерять здоровье и боевой дух еще во время БЗВП.

4. Бронежилеты "Корсар" со штатными бронеплитами должны быть сняты с вооружения, поскольку травмоопасны из-за чрезмерного веса. Я уверен, что ни один из руководителей, которые закупают тяжелые "Корсары", в таком жилете не копал окопы и не делал марш-бросок с переноской раненых, для большинства мобилизованных это гарантированная микрогрыжа или травмы коленей. Защита должна позволять обычному мобилизованному работать в ней весь день и каждый день оставаться здоровым, а не желать снять её при первой же возможности.

5. Лопасти МПЛ сложенные металлические следует снять с вооружения за неуклюжую конструкцию и плохое качество металла. Опять-таки, тех, кто их закупает, нужно заставить выкопать по нормативам окопы где-то на глиняной почве под корнями деревьев, в бронежилете, и снять на видео как они позорно провалят задачу. Нужны обычные качественные лопаты с деревянной рукояткой.

6. Пехотинец должен получить на вооружение коллиматорные прицелы, которые позволяют вести быструю точную стрельбу даже начинающим стрелкам из автомата и полуавтоматического дробовика. Это недорого и экономит патроны и время подготовки. Боевые стрельбы на полигоне следует проводить исключительно в рамках отработки определенного тактического сценария с перемещением и коммуникацией между бойцами.

7. Такмед – один из ключевых этапов подготовки должен отрабатываться ежедневно, до автоматизма с завязанными глазами. Каждый командир фаер-тима, отделения и взвода должен проходить цикл подготовки бойца-спасателя CLS.

8. Все учения должны проходить с самого начала с применением учебных имитаторов стрельбы. Страйкбольные, лазерные, пейнтбольные приборы требуются на всех этапах подготовки, и это абсолютно доступные цены. Во время финального тактического выхода оправдано использование дорогостоящих комплектов имитации Симунишн, что обеспечит настоящий реализм и качество подготовки.

9. На каждое отделение должен готовиться минимум один оператор дрона – либо Мавик, либо фпв на оптоволокне для ведения ближней разведки. Пехота должна двигаться за дронами и вместе с дронами, это современная война. Подрозели пехоты учатся одновременно с подразделениями аэроразведки и ударных БПЛА, и совместно выполняют учебные задания по маскировке, маршам, поиску и поражению. Угроза дронов должна ощущаться постоянно, для этого нужно выделять учебные боеприпасы. Половина боевых стрельб должна производиться по воздушным целям, тарелочкам, воздушным шарикам, буксующим дроны, и по самим дронам.

10. Каждый пиотинец должен проходить подготовку ночью с применением прибора ночного видения, антитепловизионного плаща, маскироваться, прятаться и посмотреть, как это выглядит на видео с дронов.

11. Командирская подготовка должна проходить по стандартам TLP, командиры должны уметь отдавать приказ согласно сценарию. Подготовка отдачи приказа командирам, начиная от командира фаер-тима, проводится на макетах местности. Командир должен отрабатывать коммуникацию с подчиненными, чтобы он ставил задачи и получал обратную связь.

12. Люди должны иметь полноценный отдых, теоретические занятия должны быть свежими, чтобы хорошо усваивать информацию. Инструкторы, которые готовят солдат, должны иметь дни для подготовки занятий и не применяться ежедневно.

13. Люди должны получать время на самоподготовку с конкретными задачами по совместному изучению в группе конкретных материалов:

изучение боевого пути своей воинской части через просмотр конкретных видео и интервью;

просмотр обучающих видео боевых действий нашей войны;

просмотр учебных видео о снаряжении, быту – мне очень нравятся каналы Alex Saint и Пантеривец, там есть почти все, что нужно знать солдату на базовом уровне.

для командиров для прокачки мышления советую прочитать маленькую книгу Эрнеста Свинтона "Оборона дурацкого брода", мы сделали украинскую версию, хотя хорошо бы, если бы это сделал профессиональный переводчик с английского.

14. Каждое обучение и каждый рабочий день завершается общим совещанием учебной группы и инструкторов, где проводится анализ после действия, анализируются сильные и слабые стороны, делаются выводы завтра.

15. Все программы боевой подготовки должны быть привязаны для финального экзамена - тактического выхода, где должны за три-четыре дня отрабатываться все, чему учили - отдача боевого приказа, марш, борьба с дронами, огневой контакт, засады, охрана, штурм, оборона, передача, передача техники, маскировки, такмед в разных сценариях.