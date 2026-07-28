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Усіх 100 сенаторів США запросили на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на тлі розгляду законопроєкту про посилення санкцій проти Росії

Про це повідомляє видання The Hill, передає RegioNews.

Зустріч запланована на 18:00 у вівторок за місцевим часом у Капітолії США (ред. – 1:00 ночі за київським часом).

Переговори відбудуться на тлі розгляду Сенатом законопроєкту, який передбачає запровадження жорсткіших санкцій проти Росії та країн, що допомагають Москві обходити обмеження, у відповідь на продовження агресії РФ проти України.

Наразі Володимир Зеленський перебуває у Вашингтоні для участі у похороні сенатора Ліндсі Грема, республіканця від Південної Кароліни. Він був одним з авторів санкційного законопроєкту та одним із ключових прихильників підтримки України в Конгресі США.

За даними The Hill, протягом останніх місяців невеликі групи американських сенаторів уже зустрічалися із Зеленським, щоб обговорити допомогу Україні та посилення тиску на Росію.

Також у вівторок, 28 липня, запланована зустріч президента України з Дональдом Трампом.

Як відомо, 10 липня Грем перебував з десятим поспіль візитом в Україні, зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським, з яким обговорював питання санкцій проти РФ, а 12 липня помер внаслідок раптової короткотривалої хвороби.

Згодом повідомлялося, що Трамп готовий підтримати двопартійний законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, який упродовж тривалого часу просував сенатор-республіканець Ліндсі Грем.