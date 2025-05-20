Телефонна розмова Трампа с Путіним – багато галасу і переговорна плутанина

Заздалегідь анонсована телефонна розмова Трампа с путіним викликала багато очікувань. Хтось чекав переговорного прориву щодо завершення війни. Таких було мало, але завжди є люди, які готові вірити в диво

Заздалегідь анонсована телефонна розмова Трампа с путіним викликала багато очікувань. Хтось чекав переговорного прориву щодо завершення війни. Таких було мало, але завжди є люди, які готові вірити в диво

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Вже традиційне очікування – коли у Трампа нарешті урветься терпець і він введе проти Росії "пекельні санкції". Чим далі, тим слабше в це віриться. Але більшість спостерігачів чекали цієї розмови з певними побоюваннями. Бажання Трампа зустрітися з путіним, і домовлятися не лише про припинення війни, а й про торгівлю і економічну співпрацю з Росію, явно не сприяли позитивним очікуванням від телефонної розмови президентів США і РФ.

І ось вони поговорили в черговий раз. І що? Ні зради (у всякому разі, поки що), ні перемоги, а казна-що. Ця розмова не тільки не прояснила подальшу переговорну ситуацію, а ще більше її заплутала.

Питань стало більше, ніж відповідей.

Трамп каже, що "Росія і Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і, що більш важливо, про ЗАВЕРШЕННЯ війни". А що тоді було в Стамбулі? Трамп же і тоді наполягав, що Україна має "НЕГАЙНО" погодитись на переговори в Стамбулі. Тобто починається щось нове?

Де будуть переговори – у Ватикані, чи Стамбулі, або в якомусь іншому місці? Яким буде формат переговорів? Чи будуть брати участь в цих переговорах американці? Всі ці питання ще треба з’ясувати і узгодити. Президент Зеленський вже каже про доцільність переговорної зустрічі не тільки Росії і України, а й Європи і США. Він також заявив про те, що "для нас усіх дуже важливо, щоб Сполучені Штати не дистанціювалися від перемовин і досягнення миру, бо єдиний, хто в цьому зацікавлений, – це Путін". А це означає, що такий ризик стає все більш очевидним.

Путін каже, що треба домовлятися про якийсь "меморандум з приводу можливого майбутнього мирного договору". Сам термін "меморандум" вже провокує для українців негативні асоціації. За контекстом заяви путіна можна припустити, що мається на увазі якийсь проміжний документ з незрозумілим статусом, щось на кшталт рамкової угоди, або протоколу про наміри. В заяві Трампа про "меморандум" нічого не говориться, тобто йдеться про російську "хотєлку". Формально йдеться про нібито компромісний документ, який буде і про припинення вогню і про мирні переговори. І Трамп, на жаль, цю логіку прийняв.

Трамп перед розмовою з путіним заявляв, що хоче зустрітися з російським лідером. Це бажання Президента США підтверджували і представники його адміністрації. Однак в заявах путіна і Трампа після їх телефонної розмови про можливість цієї зустрічі не згадується. А от помічник путіна Ю.Ушаков заявив, що "путин и Трамп не исключают проведения личной встречи, их команды будут прорабатывать содержание возможного саммита рф и США". Тобто тема зустрічі путіна і трампа піднімалася під час розмови, але домовленостей про це не має. І схоже, що для Кремля ця тема буде ще одним інструментом маніпулятивного впливу на Трампа. Хоча мало б бути навпаки.

Висновки на даний момент:

Путін знов успішно навішав переговорної локшини на вуха Трампа. Президент США знов вірить у бажання путіна завершити війну в Українї. Або вдає, що вірить, щоб з’їхати з теми прямої участі США в переговорах. Щоб до нього було менше питань з цього приводу.

Стратегія путіна є очевидною – використовувати нібито "мирні переговори" як камуфляж для продовження і посилення війни проти України, і посилювати воєнні дії для тиску на переговорний процес. За даними російських джерел росіяни також ставили питання, щоб на час переговорів Штати не вводили санкції проти РФ.

Поки є очевидним лише одне – мають бути якісь мирні переговори. Де, коли, в якому форматі і з яким порядком денним – все це ще треба з’ясовувати і узгоджувати. Багато хто в Україні пропонує вийти з цього безперспективного переговорного процесу. Але треба розуміти, що це якраз те, чого прагне путін, і це точно може знов зіпсувати наші стосунки з США. В умовах загострення і воєнної і дипломатичної ситуації це явно не в наших інтересах. Нам треба поєднувати гнучку переговорну тактику з принциповістю у захисті наших інтересів. Також треба і надалі підтримувати спільну переговорну позицію з нашими європейськими партнерами. І не варто мріяти про швидке завершення війни.