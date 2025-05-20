Телефонный разговор Трампа с Путиным – много шума и переговорная путаница

Заранее анонсированный телефонный разговор Трампа с Путиным вызвал много ожиданий. Кто-то ждал переговорного прорыва по окончании войны. Таких было мало, но всегда есть люди, готовые верить в чудо

Заранее анонсированный телефонный разговор Трампа с Путиным вызвал много ожиданий. Кто-то ждал переговорного прорыва по окончании войны. Таких было мало, но всегда есть люди, готовые верить в чудо

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Уже традиционное ожидание – когда у Трампа наконец лопнет терпение и он введет против России "адские санкции". Чем дальше, тем слабее в это верится. Но большинство наблюдателей ждали этого разговора с определенными опасениями. Желание Трампа встретиться с Путиным и договариваться не только о прекращении войны, но и о торговле и экономическом сотрудничестве с Россией явно не способствовало позитивным ожиданиям от телефонного разговора президентов США и РФ.

И вот они снова поговорили. И что? Ни предательства (по крайней мере, пока что), ни победы, а чёрт-те что. Этот разговор не только не прояснил дальнейшую переговорную ситуацию, а еще больше её запутал.

Вопросов стало больше, чем ответов.

Трамп говорит, что "Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что более важно, о ЗАВЕРШЕНИИ войны". А что тогда было в Стамбуле? Трамп же и тогда настаивал, что Украина должна "НЕМЕДЛЕННО" согласиться на переговоры в Стамбуле. То есть начинается что-то новое?

Где будут переговоры – в Ватикане, или в Стамбуле, или в каком-то другом месте? Какой будет формат переговоров? Будут ли принимать участие в этих переговорах американцы? Все эти вопросы еще предстоит выяснить и согласовать. Президент Зеленский уже говорит о целесообразности переговорной встречи не только России и Украины, но и Европы и США. Он также заявил о том, что "для нас всех очень важно, чтобы Соединённые Штаты не дистанцировались от переговоров и достижения мира, потому что единственный, кто в этом заинтересован, – это Путин". А это значит, что такой риск становится всё более очевидным.

Путин говорит, что надо договариваться о каком-то "меморандуме по поводу возможного будущего мирного договора". Сам термин "меморандум" уже провоцирует у украинцев негативные ассоциации. По контексту заявления Путина можно предположить, что речь идёт о каком-то промежуточном документе с непонятным статусом, что-то вроде рамочного соглашения или протокола о намерениях. В заявлении Трампа о "меморандуме" ничего не говорится, то есть речь идёт о российском "хотелке". Формально речь идёт якобы о компромиссном документе, который будет и о прекращении огня, и о мирных переговорах. И Трамп, к сожалению, эту логику принял.

Трамп перед разговором с Путиным заявлял, что хочет встретиться с российским лидером. Это желание Президента США подтверждали и представители его администрации. Однако в заявлениях Путина и Трампа после их телефонного разговора о возможности этой встречи не упоминается. А вот помощник Путина Ю.Ушаков заявил, что "Путин и Трамп не исключают проведения личной встречи, их команды будут прорабатывать содержание возможного саммита РФ и США". То есть тема встречи Путина и Трампа поднималась во время разговора, но договоренностей по этому поводу нет. И похоже, что для Кремля эта тема будет еще одним инструментом манипулятивного влияния на Трампа. Хотя должно было бы быть наоборот.

Выводы на данный момент:

Путин снова успешно навешал переговорной лапши на уши Трампа. Президент США снова верит в желание Путина закончить войну в Украине. Либо делает вид, что верит, чтобы съехать с темы прямого участия США в переговорах. Чтобы к нему было меньше вопросов на этот счёт.

Стратегия Путина очевидна – использовать якобы "мирные переговоры" как камуфляж для продолжения и усиления войны против Украины, и усиливать военные действия для давления на переговорный процесс. По данным российских источников, россияне также поднимали вопрос, чтобы на время переговоров Штаты не вводили санкции против РФ.

Пока очевидно только одно – должны быть какие-то мирные переговоры. Где, когда, в каком формате и с какой повесткой дня – всё это ещё предстоит выяснить и согласовать. Многие в Украине предлагают выйти из этого бесперспективного переговорного процесса. Но надо понимать, что это как раз то, чего добивается Путин, и это точно может снова испортить наши отношения с США. В условиях обострения как военной, так и дипломатической ситуации это явно не в наших интересах. Нам нужно сочетать гибкую переговорную тактику с принципиальностью в защите наших интересов. Также нужно и далее поддерживать общую переговорную позицию с нашими европейскими партнерами. И не стоит мечтать о быстром завершении войны.