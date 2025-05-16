Переговори в Стамбулі: чи буде результат і що далі

15 травня переговори в Стамбулі так і не відбулися. Але вони все ж таки мають відбутися 16 травня

15 травня переговори в Стамбулі так і не відбулися. Але вони все ж таки мають відбутися 16 травня

ілюстративне фото: Reuters

Майже ніхто не очікує якогось конкретного результату від цих переговорів. Але, з іншого боку, той факт, що вчора переговори не зірвалися, а сьогодні зранку відбулись активні і змістовні консультації українських переговорників з Держсекретарем США Марко Рубіо, радниками європейських лідерів із безпекових питань, з міністром закордонних справ Туреччини, свідчить про те, що до цих переговорів ставляться достатньо серйозно.

Думаю, що паралельно серйозні контакти (з боку Туреччини і США) відбуваються і з російською стороною. В російських пабліках навіть з'явилися чутки про те, що до Стамбулу можуть прибути Кирилл Дмітрієв і Юрій Ушаков (помічник путіна з міжнародних питань). Так воно, чи ні, буде зрозуміло далі. Але очевидно, що ніхто не хоче переривати цей переговорний трек.

Тим не менш, не варто очікувати якогось прориву на цих переговорах, в тому числі і домовленостей про припинення вогню.

По-перше, це не вигідно російської стороні і не відповідає їх публічній переговорній позиції. Це буде виглядати як програш. По-друге, з боку Росії присутня скоріше технічна переговорна делегація на чолі з "зіц-головою" В.Медінським, який має символічно нагадувати про Стамбул-2022, але не має повноважень про щось домовлятися і щось підписувати. Однак в складі російської делегації є і серйозні компетентні переговорники з МЗС, військового керівництва і спецслужб. Тобто, ймовірно, йдеться не лише про символічну демонстрацію повернення до Стамбула-2022.

Якщо російська делегація буде наполягати лише на Стамбулі-2022, тоді переговори відносно швидко закриються без конкретного результату. Жорсткий сценарій переговорного процесу (в тому числі і його тимчасового припинення) в Кремлі розглядається (за даними деяких джерел). Але тоді для Кремля буде ризик певних ускладнень в подальших переговорах з Трампом.

З раціональної і прагматичної точки зору оптимальний варіант для росіян – домовитись щодо продовження мирних переговорів. Це може означати і відносну згоду на початок консультацій щодо припинення вогню, паралельно з обговоренням інших питань. Сторони можуть визначити порядок денний на подальші переговори.

А якою буде позиція української сторони? Відразу розчарую прихильників припинення переговорів із Росією. Скоріше за все цього не буде, оскільки це буде використано росіянами проти нас, це не сподобається Трампу, і не гарантує введення американських санкцій проти РФ. Наша подальша переговорна тактика буде узгоджуватись з європейськими і, в першу чергу, з американськими партнерами. А американці будуть за продовження переговорів, особливо якщо буде шанс поступово дотискати росіян до припинення вогню.

Тому мій попередній прогноз – Стамбул це лише початок, далі буде…