Переговоры в Стамбуле: будет ли результат и что дальше

15 мая переговоры в Стамбуле так и не состоялись. Но они все же должны пройти 16 мая

15 мая переговоры в Стамбуле так и не состоялись. Но они все же должны пройти 16 мая

иллюстративное фото: Reuters

Почти никто не ожидает какого-либо конкретного результата от этих переговоров. Но, с другой стороны, тот факт, что вчера переговоры не сорвались, а сегодня утром прошли активные и содержательные консультации украинских переговорщиков с Госсекретарем США Марко Рубио, советниками европейских лидеров по вопросам безопасности, с министром иностранных дел Турции, свидетельствует о том, что к этим переговорам относятся достаточно серьезно.

Думаю, что параллельно серьезные контакты (со стороны Турции и США) идут с российской стороной. В российских пабликах даже появились слухи о том, что в Стамбул могут прибыть Кирилл Дмитриев и Юрий Ушаков (помощник путина по международным вопросам). Так оно или нет, будет понятно дальше. Но очевидно, что никто не желает прерывать этот переговорный трек.

Тем не менее, не стоит ожидать какого-нибудь прорыва на этих переговорах, в том числе и договоренностей о прекращении огня.

Во-первых, это не выгодно российской стороне и не соответствует их публичной переговорной позиции. Это будет выглядеть как проигрыш. Во-вторых, со стороны России присутствует скорее техническая переговорная делегация во главе с "зиц-председателем" В.Мединским, который должен символически напоминать о Стамбуле-2022, но не имеет полномочий о чем-то договариваться и подписывать. Однако в составе российской делегации есть и серьезные компетентные переговорщики по МИДу, военному руководству и спецслужбам. То есть, вероятно, речь идет не только о символической демонстрации возвращения в Стамбул-2022.

Если российская делегация будет настаивать только на Стамбуле-2022, то переговоры относительно быстро закроются без определенного результата. Жесткий сценарий переговорного процесса (в том числе и его временного прекращения) в Кремле рассматривается (по данным некоторых источников). Но тогда для Кремля будет риск осложнений в дальнейших переговорах с Трампом.

С рациональной и прагматичной точки зрения оптимальный вариант для россиян – договориться о продолжении мирных переговоров. Это может означать и относительное согласие на начало консультаций по прекращению огня параллельно с обсуждением других вопросов. Стороны могут определить повестку дня для дальнейших переговоров.

А какой будет позиция украинской стороны? Сразу разочарую сторонников прекращения переговоров с Россией. Скорее всего, этого не будет, поскольку это будет использовано россиянами против нас, это не понравится Трампу, и не гарантирует введения американских санкций против РФ. Наша дальнейшая переговорная тактика согласуется с европейскими и, в первую очередь, с американскими партнерами. А американцы будут за продолжение переговоров, особенно, если будет шанс постепенно дожимать россиян до прекращения огня.

Поэтому мой предварительный прогноз – Стамбул это только начало, дальше будет…