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Володимир Фесенко політолог info@regionews.ua
19 березня 2025, 06:30

Трамп і Путін обговорили припинення вогню: що означає ця розмова для України

19 березня 2025, 06:30
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Тезово про підсумки телефонної розмови Трампа і Путіна в контексті мирних переговорів
Тезово про підсумки телефонної розмови Трампа і Путіна в контексті мирних переговорів
фото: AP
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1. Зради не відбулося. У нас дуже боялися, що Путін знов зазомбує Трампа, і той стане виконувати забаганки Кремля про припинення постачання зброї Україні, буде тиснути на нас щодо припинення мобілізації та виконання інших вимог Путіна. Російський диктатор озвучив Трампу свої хотєлки, але згоди на їх виконання не отримав. Проте розслаблятися зарано. Росія буде висувати свої ультиматуми і надалі, на наступних етапах переговорів.

2. Іронія політичної долі – Трамп і Путін домовились про часткове виконання мирного плану Зеленського. Нагадаю, що перед переговорами в Джидді президент Зеленський пропонував перехідне припинення вогню – на 30 днів, спочатку в повітрі, на морі і відносно ударів по енергетичних об’єктах. Зараз Трамп і Путін домовились про необхідність домовитись спочатку про припинення вогню по портах і об’єктах енергетичної інфраструктури. Звичайно, це ще треба узгодити із Зеленським, а далі узгодити саму процедуру такого припинення вогню.

3. Найближчим часом мають розпочатись технічні, експертні переговори щодо припинення вогню по портах і об’єктах енергетичної інфраструктури. І це вже мають бути прямі переговори між експертними групами Росії, України і США. США, наскільки я розумію, будуть контролером виконання угоди про припинення вогню. І це буде перший тест – наскільки швидко і результативно вдасться домовитись про таке припинення вогню. Також відбудеться практичне відпрацювання переговорних механізмів і процедур. А далі головний тест – а як ця домовленість буде виконуватись? Саме від цього залежатиме подальша доля переговорів про повне припинення вогню.

4. Дуже важливий нюанс, на який звертаю увагу: а як юридично буде оформлена ця домовленість щодо припинення вогню по портах і об’єктах енергетичної інфраструктури? І хто її буде підписуватиме? Це буде вкрай важливий прецедент на майбутнє.

5. Вимальовується певна логіка подальшого мирного процесу. Схоже, що це буде поетапне припинення вогню. Перший етап – припинення вогню по портах і об’єктах енергетичної інфраструктури. Якщо все буде гаразд, то другий етап – припинення вогню в повітрі і на морі. Третій і найбільш складний етап – припинення вогню на суходолі. Якщо буде саме так, то навряд варто чекати повного припинення вогню до Великодня. Все це розтягнеться в часі на більш тривалий період.

6. Після розмови з путіним Трамп не дав прес-конференцію (лише опублікував пост у своїй соціальній мережі) і поки що не зателефонував президенту Зеленському, хоча і анонсував таку розмову. Мабуть дуже втомився Дональд Фредович після важкої розмови з російським диктатором. А може і не дуже задоволений, і не хоче демонструвати цю емоцію на публіку. А до розмови з президентом України треба підготуватися, якщо мова буде йти не лише про переказ розмови з Путіним.

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