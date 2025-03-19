Тезис об итогах телефонного разговора Трампа и Путина в контексте мирных переговоров

Тезис об итогах телефонного разговора Трампа и Путина в контексте мирных переговоров

фото: AP

1. Предательства не произошло. У нас очень боялись, что Путин снова зазомбирует Трампа, и тот станет выполнять прихоти Кремля о прекращении поставок оружия Украине, будет давить на нас о прекращении мобилизации и выполнении других требований Путина. Российский диктатор озвучил Трампу свои хотелки, но согласия на их исполнение не получил. Однако расслабляться рано. Россия будет выдвигать свои ультиматумы и дальше, на следующих этапах переговоров.

2. Ирония политической судьбы – Трамп и Путин договорились о частичном выполнении мирного плана Зеленского. Напомню, что перед переговорами в Джидде президент Зеленский предлагал переходное прекращение огня – на 30 дней, сначала в воздухе, на море и по ударам по энергетическим объектам. Сейчас Трамп и Путин договорились о необходимости договориться сначала о прекращении огня по портам и объектам энергетической инфраструктуры. Конечно, это еще нужно согласовать с Зеленским, а затем согласовать саму процедуру такого прекращения огня.

3. В ближайшее время должны начаться технические, экспертные переговоры по прекращению огня по портам и объектам энергетической инфраструктуры. И это уже предстоят прямые переговоры между экспертными группами России, Украины и США. США, насколько я понимаю, будут контролером выполнения соглашения о прекращении огня. И это будет первый тест – насколько быстро и результативно удастся договориться о прекращении огня. Также состоится практическая отработка переговорных механизмов и процедур. А дальше главный тест – а как эта договоренность будет выполняться? Именно от этого будет зависеть дальнейшая судьба переговоров о полном прекращении огня.

4. Очень важный нюанс, на который обращаю внимание: а как юридически будет оформлена эта договоренность о прекращении огня по портам и объектам энергетической инфраструктуры? И кто будет ее подписывать? Это будет очень важный прецедент на будущее.

5. Вырисовывается определенная логика дальнейшего мирного процесса. Похоже, это будет поэтапное прекращение огня. Первый этап – прекращение огня по портам и объектам энергетической инфраструктуры. Если все будет хорошо, то второй этап – прекращение огня в воздухе и на море. Третий и наиболее сложный этап – прекращение огня на суше. Если будет именно так, то вряд ли следует ожидать полного прекращения огня к Пасхе. Все это растянется во времени на более продолжительный период.

6. После разговора с Путиным Трамп не дал пресс-конференцию (только опубликовал пост в своей социальной сети) и пока не позвонил президенту Зеленскому, хотя и анонсировал такой разговор. Наверное, очень устал Дональд Фредович после тяжелого разговора с российским диктатором. А может, и не очень доволен, и не хочет демонстрировать эту эмоцию на публику. А к разговору с президентом Украины нужно подготовиться, если речь будет идти не только об изложении разговора с Путиным.