Напередодні ключового парламентського тижня

На наступному тижні Верховна Рада буде останній раз працювати в пленарному режимі. Якщо, звичайно, не виникне необхідності у позачерговому засіданні.

На наступному тижні Верховна Рада буде останній раз працювати в пленарному режимі. Якщо, звичайно, не виникне необхідності у позачерговому засіданні.

Річ у тім, що законодавча повістка парламенту буде дуже насиченою і відповідальною. Це і продовження дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО, та внесення нових змін з антикорупційного законодавства (з урахуванням оцінок та рекомендацій Венеціанської комісії), і ряд інших важливих законопроєктів. Але найважливіший і відповідальний законопроєкт, який Верховна Рада має розглянути наступного тижня, - проєкт держбюджету на 2021 р.

Ситуація навколо бюджету дуже непроста. З одного боку, при голосуванні бюджету в першому читанні був хороший запас голосів (всього за проєкт бюджету проголосувало 275 депутатів). І, в принципі, є розуміння, що бюджет в нинішніх умовах необхідно приймати, інакше виникнуть проблеми і в боротьбі з епідемією, і з протидією наслідків економічної кризи. Але, з іншого боку, це бюджет, який приймається в умовах кризи і нестачі бюджетних коштів. І це бюджет жорсткої економії. Це обумовлено і економічною ситуацією, та вимогами МВФ, з яким необхідно терміново відновлювати співпрацю. Судячи з інформації з парламентських джерел, у депутатів багато критичних зауважень до проєкту бюджету. Природно, як це завжди буває на фінальному етапі бюджетного процесу, при пошуку додаткових голосів за бюджет треба йти на певні поступки й депутатам-мажоритарникам і тим фракціям і депутатським групам, які зможуть підтримати бюджет.

Тому при прийнятті бюджету треба вирішити дві різні завдання одночасно. Треба і оптимізувати проєкт бюджету перед голосуванням (довести його до прийнятної кондиції), і забезпечити необхідну кількість голосів за проєкт бюджету. Мені видається, що крім зусиль ключових фігур бюджетного комітету, треба створити робочу групу з-поміж досвідчених та впливових депутатів з різних депутатських фракцій і груп, які потенційно готові підтримати бюджет. Наприклад, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко була у свій час і головою бюджетного комітету, і двічі прем'єр-міністром, у тому числі під час кризи 2008-2009 рр.., так що у неї є багатий досвід антикризового менеджменту, зокрема, як верстати бюджет у складних кризових умовах. До того ж "Батьківщина" в першому читанні підтримала бюджет. І зараз голоси фракції Ю. Тимошенко будуть далеко не зайвими. Є досвідчені й впливові депутати в інших депутатських групах і фракціях. При цьому треба звести до мінімуму лобістські побажання, а попрацювати саме над антикризовою спрямованістю бюджету-2021.