Накануне ключевой парламентской недели

На следующей неделе Верховная Рада будет последний раз работать в пленарном режиме. Если, конечно, не возникнет необходимости во внеочередном заседании.

На следующей неделе Верховная Рада будет последний раз работать в пленарном режиме. Если, конечно, не возникнет необходимости во внеочередном заседании.

Дело в том, что законодательная повестка парламента будет очень насыщенной и ответственной. Это и продолжение действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, и внесение новых изменений по антикоррупционному законодательству (с учетом оценок и рекомендаций Венецианской комиссии), и ряд других важных законопроектов. Но самый важный и ответственный законопроект, который Верховная Рада должна рассмотреть на следующей неделе, - проект госбюджета на 2021 г.

Ситуация вокруг бюджета очень непростая. С одной стороны, при голосовании бюджета в первом чтении был хороший запас голосов (всего за проект бюджета проголосовало 275 депутатов). И, в принципе, есть понимание, что бюджет в нынешних условиях необходимо принимать, иначе возникнут проблемы и в борьбе с эпидемией, и с противодействием последствиям экономического кризиса. Но, с другой стороны, это бюджет, принимаемый в условиях кризиса и нехватки бюджетных средств. И это бюджет жесткой экономии. Это обусловлено и экономической ситуацией, и требованиями МВФ, с которым необходимо срочно восстанавливать сотрудничество. Судя по информации из парламентских источников, у депутатов много критических замечаний к проекту бюджета. Естественно, как это всегда бывает на финальном этапе бюджетного процесса, при поиске дополнительных голосов за бюджет надо идти на определенные уступки и депутатам-мажоритарщикам и тем фракциям и депутатским группам, которые смогут поддержать бюджет.

Поэтому при принятии бюджета надо решить две разные задачи одновременно. Надо и оптимизировать проект бюджета перед голосованием (довести его до приемлемой кондиции), и обеспечить необходимое число голосов за проект бюджета. Мне представляется, что помимо усилий ключевых фигур бюджетного комитета, надо создать рабочую группу из опытных и влиятельных депутатов из разных депутатских фракций и групп, которые потенциально готовы поддержать бюджет. К примеру, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко была в свое время и председателем бюджетного комитета, и дважды премьер-министром, в том числе во время кризиса 2008-2009 гг., так что у нее есть богатый опыт антикризисного менеджмента, в частности, как верстать бюджет в сложных кризисных условиях. К тому же "Батькивщина" в первом чтении поддержала бюджет. И сейчас голоса фракции Ю.Тимошенко будут далеко не лишними. Есть опытные и влиятельные депутаты и в других депутатских группах и фракциях. При этом надо свести к минимуму лоббистские хотелки, а поработать именно над антикризисной направленностью бюджета-2021.