13:59  11 декабря
Официально: Зеленский назначил Резниченко председателем Днепропетровской ОГА
11:58  11 декабря
Зеленский озвучил основные экономические задачи Украины на 2021 год
08:11  11 декабря
Сутки в ООС: боевики восемь раз нарушили режим "тишины" на Донбассе
UA | RU
UA | RU
Владимир Фесенко политолог [email protected]
11 декабря 2020, 15:45 7

Накануне ключевой парламентской недели

11 декабря 2020, 15:45 7
Читайте також українською мовою
На следующей неделе Верховная Рада будет последний раз работать в пленарном режиме. Если, конечно, не возникнет необходимости во внеочередном заседании.
На следующей неделе Верховная Рада будет последний раз работать в пленарном режиме. Если, конечно, не возникнет необходимости во внеочередном заседании.
Читайте також
українською мовою

Дело в том, что законодательная повестка парламента будет очень насыщенной и ответственной. Это и продолжение действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, и внесение новых изменений по антикоррупционному законодательству (с учетом оценок и рекомендаций Венецианской комиссии), и ряд других важных законопроектов. Но самый важный и ответственный законопроект, который Верховная Рада должна рассмотреть на следующей неделе, - проект госбюджета на 2021 г.

Ситуация вокруг бюджета очень непростая. С одной стороны, при голосовании бюджета в первом чтении был хороший запас голосов (всего за проект бюджета проголосовало 275 депутатов). И, в принципе, есть понимание, что бюджет в нынешних условиях необходимо принимать, иначе возникнут проблемы и в борьбе с эпидемией, и с противодействием последствиям экономического кризиса. Но, с другой стороны, это бюджет, принимаемый в условиях кризиса и нехватки бюджетных средств. И это бюджет жесткой экономии. Это обусловлено и экономической ситуацией, и требованиями МВФ, с которым необходимо срочно восстанавливать сотрудничество. Судя по информации из парламентских источников, у депутатов много критических замечаний к проекту бюджета. Естественно, как это всегда бывает на финальном этапе бюджетного процесса, при поиске дополнительных голосов за бюджет надо идти на определенные уступки и депутатам-мажоритарщикам и тем фракциям и депутатским группам, которые смогут поддержать бюджет.

Поэтому при принятии бюджета надо решить две разные задачи одновременно. Надо и оптимизировать проект бюджета перед голосованием (довести его до приемлемой кондиции), и обеспечить необходимое число голосов за проект бюджета. Мне представляется, что помимо усилий ключевых фигур бюджетного комитета, надо создать рабочую группу из опытных и влиятельных депутатов из разных депутатских фракций и групп, которые потенциально готовы поддержать бюджет. К примеру, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко была в свое время и председателем бюджетного комитета, и дважды премьер-министром, в том числе во время кризиса 2008-2009 гг., так что у нее есть богатый опыт антикризисного менеджмента, в частности, как верстать бюджет в сложных кризисных условиях. К тому же "Батькивщина" в первом чтении поддержала бюджет. И сейчас голоса фракции Ю.Тимошенко будут далеко не лишними. Есть опытные и влиятельные депутаты и в других депутатских группах и фракциях. При этом надо свести к минимуму лоббистские хотелки, а поработать именно над антикризисной направленностью бюджета-2021.

ВР бюджет депутаты Тимошенко Юлия голосование
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Главой Харьковского облсовета стал представитель "Слуги народа" Артур Товмасян
11 декабря 2020, 12:57
Степанов заявил о провале с финансированием медицины
11 декабря 2020, 11:34
Разумков оценил вероятность досрочного роспуска парламента
10 декабря 2020, 12:36
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Львовский облсовет
Резниченко возвращается. И к чему здесь трио Голик-Тимошенко-Ермак и "Большое строительство"
Все публикации »
Владимир Фесенко
Игорь Попов
Анатолий Гриценко
Все блоги »