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Володимир Фесенко політолог [email protected]
14 вересня 2020, 17:10 3

В одеській ОПЗЖ киплять неабиякі пристрасті

14 вересня 2020, 17:10 3
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У розпочатій виборчій кампанії одними з найбільш спекотних будуть вибори в Одесі. Цей тиждень - вирішальний у визначенні кандидата на посаду мера міста від ОПЗЖ, де на цю тему киплять неабиякі пристрасті
У розпочатій виборчій кампанії одними з найбільш спекотних будуть вибори в Одесі. Цей тиждень - вирішальний у визначенні кандидата на посаду мера міста від ОПЗЖ, де на цю тему киплять неабиякі пристрасті
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Одеські джерела кажуть, що від Оппоплатформи на цю роль претендують відразу чотири людини. Це, зокрема, екснардепи Ківалов і Голубов, а також чинні народні депутати Тетяна Плачкова і Микола Скорик.

Серед них найбільш близьких меру Труханову - Дмитро Голубов - його ставленик у Суворовському районі, з якого і почалася політична кар'єра Геннадія Труханова.

Будь-якій людині, хоч трохи знайомій з одеською кон'юнктурою відомо, що жодна опозиційна партія не може повісити свій бігборд без особистого дозволу Труханова, у якого безумовна політична монополія на ринку зовнішньої реклами в місті.

Тим цікавіше виглядає той факт, що 200 конструкцій в Одесі сьогодні віддані під Дмитра Голубова.

Варіант, при якому у Труханового просто закрили на це очі, абсолютно виключений, враховуючи потужність ресурсу, за який на виборах традиційно б'ються всі політики. Відповідно, це більш ніж конкретна підтримка Голубова, щоб допомогти йому виграти кастинг у ОПЗЖ.

Хід дійсно хороший: на відміну від суперників, Голубов - зрозумілий і договороздатний персонаж, у всякому разі, для Труханова. А враховуючи, що основні політичні баталії в Одесі розгорнуться саме між ОПЗЖ і промерською партією "Довіряй справам", то підтримка Голубова в якості опонента - це стратегічна частина кампанії чинного мера.

вибори Одеса мер ОПЗЖ Труханов Геннадій
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