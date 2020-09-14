В одесской ОПЗЖ кипят нешуточные страсти

В начавшейся избирательной кампании одними из наиболее жарких будут выборы в Одессе. Эта неделя - решающая в определении кандидата на пост мэра города от ОПЗЖ, где на эту тему кипят нешуточные страсти

В начавшейся избирательной кампании одними из наиболее жарких будут выборы в Одессе. Эта неделя - решающая в определении кандидата на пост мэра города от ОПЗЖ, где на эту тему кипят нешуточные страсти

Одесские источники говорят, что от Оппоплатформы на эту роль претендуют сразу четыре человека. Это, в частности, экс-нардепы Кивалов и Голубов, а также действующие народные депутаты Татьяна Плачкова и Николай Скорик. Среди них наиболее близок мэру Труханову - Дмитрий Голубов - его ставленник в Суворовском районе, с которого и началась политическая карьера Геннадия Труханова. Любому человеку, мало-мальски знакомому с одесской конъюнктурой известно, что ни одна оппозиционная партия не может повесить свой бигборд без личного разрешения Труханова, у которого безусловная политическая монополия на рынке наружной рекламы в городе. Тем интересней выглядит тот факт, что 200 конструкций в Одессе сегодня отданы под Дмитрия Голубова. Вариант, при котором у Труханова просто закрыли на это глаза, абсолютно исключён, учитывая мощность ресурса, за который на выборах традиционно бьются все политики. Соответственно, это более чем конкретная поддержка Голубова, чтобы помочь ему выиграть кастинг в ОПЗЖ. Ход действительно хороший: в отличие от соперников, Голубов - понятный и договороспособный персонаж, во всяком случае, для Труханова. А учитывая, что основные политические баталии в Одессе развернутся именно между ОПЗЖ и промэрской партией "Доверяй делам", то поддержка Голубова в качестве оппонента - это стратегическая часть кампании действующего мэра.

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