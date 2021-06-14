Про чергове соціологічне опитування

Про чергове соціологічне опитування

14 - 19 травня фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва і соціологічна служба Центру Разумкова зробили опитування 2020-х респондентів.

За результатами опитування, 5% бар'єр долають і попадають у Верховну Раду п'ять партій. "Слуга народу" отримала б 28,2% серед тих, хто визначився, "ЄС" - 18,8%, ОПЗЖ - 14,1%, "Батьківщина" - 12,6% та "Сила і честь" - 6,2%.

Тиждень тому за результатами опитування КМІСу до парламенту проходили сім партій. Не тільки кількість партій, але й цифри підтримки також суттєво відрізняються.

"Слуга народу" - 17,7%, "ЄС" - 15,4%, ОПЗЖ -14,7%, "Батьківщина" - 13,9%. "Сила і честь" - 8%, Українська стратегія Гройсмана - 5%, Радикальна партія Олега Ляшка - 5%.

У опитуванні, згадуваному раніше, ці дві партії не проходять і мають підтримку у 2,7% (Українська стратегія Гройсмана) та 2,4% (Радикальна партія Олега Ляшка).

Особливо видно різницю у цифрах на прикладі провладної партії "Слуга народу", яка сягає 10,5%.

Отже, соціологія вже остаточно стала інструментом політичної боротьби.

Але цікавить все-таки, які соціологічні організації займаються маніпулятивною соціологією і наплювали на свою репутацію.

Джерело: Facebook