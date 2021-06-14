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Виталий Бала директор Агентства моделирования ситуаций [email protected]
14 июня 2021, 17:00 5

Социология уже окончательно стала инструментом политической борьбы

14 июня 2021, 17:00 5
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Об очередном социологическом опросе
Об очередном социологическом опросе
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14 - 19 мая фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива и социологическая служба Центра Разумкова сделали опрос 2020-х респондентов.

По результатам опроса, 5% барьер преодолевают и попадают в Верховную Раду пять партий. "Слуга народа" получила бы 28,2% среди тех, кто определился, "ЕС" - 18,8%, ОПЗЖ - 14,1%, "Батькивщина" - 12,6% и "Сила и честь" - 6,2%.

Неделю назад по результатам опроса КМИС в парламент проходили семь партий. Не только количество партий, но и цифры поддержки также существенно отличаются.

"Слуга народа" - 17,7%, "ЄС" - 15,4%, ОПЗЖ -14,7%, "Батьківщина" - 13,9%. "Сила и честь" - 8%, Украинская стратегия Гройсмана - 5%, Радикальная партия Олега Ляшко - 5%.

В опросе, упоминавшемся ранее, эти две партии не проходят и имеют поддержку в 2,7% (Украинская стратегия Гройсмана) и 2,4% (Радикальная партия Олега Ляшко).

Особенно видна разница в цифрах на примере провластной партии "Слуга народа", которая достигает 10,5%.

Итак, социология уже окончательно стала инструментом политической борьбы.

Но интересует все-таки, какие социологические организации занимаются манипулятивной социологией и наплевали на свою репутацию.

Источник: Facebook

социология рейтинг партии манипуляции

 
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