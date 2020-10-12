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Віктор Таран політолог [email protected]
12 жовтня 2020, 12:00 3

На Україну чекає виборча мобілізація

12 жовтня 2020, 12:00 3
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Наступні два тижні на країну чекає виборча мобілізація. Більшість кандидатів надрукували передвиборчу макулатуру, наробили візуалку і - нарешті «побіжать» в поля агітувати за себе
Наступні два тижні на країну чекає виборча мобілізація. Більшість кандидатів надрукували передвиборчу макулатуру, наробили візуалку і - нарешті «побіжать» в поля агітувати за себе
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На всіх вулицях, площах, зупинках до виборців приставатимуть депутати/агітатори, які, стоячи коло "сендвічей", "палаток" роздаватимуть різнокольорові брошурки. При цьому як мантру вони повторюватимуть дивні для виборців слова на кшталт: Петренко Іван /Батьківщина/округ один/номер 05, Риженко Олена/Слуга/округ два/ номер 03, Сидоренко Віталій/ЄС/округ два/номер 04, чим вганятимуть виборців у ступор. Вони ж прийшли поговорити про лавочки, дитячі майданчики, а не послухати "цифрове кодування", а тут вперше за багато кампаній депутати розказують виборцям не про свої програми, а про свої інвентарні номери.

Ну, а тепер, шановні кандидати, у мене для більшості із вас погані новини. Ви занадто пізно активізувались, більшість виборців ВЖЕ знають за кого голосувати. А ті хто не знають - збиті з пантелику вашими цифровими скоро говірками і з великою імовірністю віддадуть свій голос за партію, а не за ваш номер.

Тож - розслабтесь і не тратьте кошти. На 70% ви - не перейдете квоти. У виграші зараз будуть ті кандидати, хто протягом серпня-вересня працював над створенням поля, власною базою виборців та підіймав впізнаність.

Україна партїї голосування агітація Місцеві вибори
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