Украину ждет избирательная мобилизация

Следующие две недели страну ждет избирательная мобилизация. Большинство кандидатов напечатали предвыборную макулатуру, создали визуалку и, наконец, «побегут» в поля агитировать за себя

Следующие две недели страну ждет избирательная мобилизация. Большинство кандидатов напечатали предвыборную макулатуру, создали визуалку и, наконец, «побегут» в поля агитировать за себя

На всех улицах, площадях, остановках к избирателям будут приставвать депутаты/агитаторы, которые, стоя рядом с "сендвичами", "палатками" будут раздавать разноцветные брошюрки. При этом как мантру они будут повторять странные для избирателей слова вроде: Петренко Иван /Родина/округ один/номер 05, Рыженко Елена/Слуга/округ два/ номер 03, Сидоренко Виталий/ЕС/округ два/номер 04, чем будут вганять избирателей в ступор. Они же пришли поговорить о лавочках, детских площадках, а не послушать "цифровое кодирование", а тут впервые за много кампаний депутаты рассказывают избирателям не о своих программах, а о свои инвентарные номера. Ну, а теперь, уважаемые кандидаты, у меня для большинства из вас плохие новости. Вы слишком поздно активизировались, большинство избирателей УЖЕ знают, за кого голосовать. А те кто не знают - сбиты с толку вашими цифровыми скороговорками и с большой вероятностью отдадут свой голос за партию, а не за ваш номер. Поэтому - расслабьтесь и не тратьте средства. На 70% вы не перейдете квоты. В выигрыше будут те кандидаты, кто в течение августа-сентября работал над созданием поля, собственной базой избирателей и поднимал узнаваемость.

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