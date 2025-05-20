Путін грає на час: переговори з Трампом відклали санкції, але не обстріли
По суті після перемовин Трампа з Путіним ми маємо наступне:
По суті після перемовин Трампа з Путіним ми маємо наступне:
- розмова абсолютно не наблизила нас до розвʼязки війни, все ще – попереду;
- ніякого 30-денного "перемирʼя" в найближчій перспективі не буде;
- РФ як обстрілювала Україну, так і буде продовжувати це робити;
- Путін відтерміновує введення санкцій щодо РФ (це було одне з основних завдань Кремля);
- Москва продовжуватиме розповідати, що там "за мир" і вимагатиме капітуляції України;
- чергове "вікно можливостей" для перемовин може відкритися після літняьої (вдалої або невдалої) військової кампанії російських окупантів.
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