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Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
20 мая 2025, 07:26

Путин играет на время: переговоры с Трампом отложили санкции, но не обстрелы

20 мая 2025, 07:26
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По сути после переговоров Трампа с Путиным мы имеем следующее:
По сути после переговоров Трампа с Путиным мы имеем следующее:
фото: AP
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  • разговор совершенно не приблизил нас к развязке войны, все еще – впереди;
  • никакого 30-дневного "перемирия" в ближайшей перспективе не будет;
  • РФ как обстреливала Украину, так и будет продолжать это делать;
  • Путин откладывает введение санкций в отношении РФ (это была одна из основных задач Кремля);
  • Москва будет продолжать рассказывать, что там "за мир" и потребует капитуляции Украины;
  • очередное "окно возможностей" для переговоров может открыться после летней (удачной или неудачной) военной кампании российских оккупантов.
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война Украина США Россия переговоры Дональд Трамп Путин
 
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