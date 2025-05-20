Путин играет на время: переговоры с Трампом отложили санкции, но не обстрелы
По сути после переговоров Трампа с Путиным мы имеем следующее:
По сути после переговоров Трампа с Путиным мы имеем следующее:
- разговор совершенно не приблизил нас к развязке войны, все еще – впереди;
- никакого 30-дневного "перемирия" в ближайшей перспективе не будет;
- РФ как обстреливала Украину, так и будет продолжать это делать;
- Путин откладывает введение санкций в отношении РФ (это была одна из основных задач Кремля);
- Москва будет продолжать рассказывать, что там "за мир" и потребует капитуляции Украины;
- очередное "окно возможностей" для переговоров может открыться после летней (удачной или неудачной) военной кампании российских оккупантов.
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Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
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