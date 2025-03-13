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Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики info@regionews.ua
13 березня 2025, 08:26

Росіяни усіляко сподівалися, що будь-яка переговорна рамка буде зірвана українцями

13 березня 2025, 08:26
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Тому 28-го лютого, після конфлікту Зеленського і Трампа в Овальному кабінеті, вони відкривали шампанське
Тому 28-го лютого, після конфлікту Зеленського і Трампа в Овальному кабінеті, вони відкривали шампанське
фото: ілюстративне
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Але втрутилась Європа (Британія, Франція). Тут треба додати ремарку, що і Трамп, і Путін десь однаково оцінюють європейських лідерів як людей, не здатних не те, що на подвиги, а навіть на самозбереження.

Але європейці зіграли свою партію і переконали Зеленського, що треба спробувати вдруге замиритись з Трампом. Попри небажання, у Зеленського вибору особливо не було.

Тому і сталося вибачення, Саудівська Аравія і переговори, які мали б відбутися ще 28 лютого.

Американці явно поспішають. Їх підганяє дата в 100 днів, саме тому були розписані наступні етапи: до 15 березня - зустріч Трампа з Путіним, до 1 квітня - вихід на тристоронню угоду про припинення бойових дій.

За задумом, все вело б далі до нового етапу - виборів в Україні, а згодом - до підписання великої мирної угоди.

Але так гарно буває лише в казках.

Росіяни вважають, що ще цей рік вони можуть воювати в тих самих обʼємах, що і раніше. Підготовлені документи про загальну мобілізацію (на всяк випадок і для психологічного тиску). Економіка все ще може обслуговувати російський ВПК. Тому завдання - дотиснути Штати.

Останні продовжують робити помилки, бо діють виключно в системі бізнес-координат. Віткофф, який добереться до Москви, пропонуватиме кооперацію, відміну санкцій і спільний заробіток на стагнуючих російських проектах. Москва киватиме, прямо не суперечитиме - і буде максимально тягнути час, аби американці випали із своїх графіків. Може висунути чергові умови для України.

І в один момент (коли США зрозуміють, що самі себе загнали у російську пастку), вони намагатимуться вийти із посередництва. І перекинути відповідальність на Європу. Не виключено, що саме в цей час прокинеться Китай зі своїми "мирними Ініціативами". І все закрутиться по новому колу…

Також не виключений варіант, що РФ під тиском США піде на видимість якихось поступок і на "тимчасове перемирʼя", щоб прискорити процес виборів в Україні. Але в самий розпал кампаніі (коли українці каменя на камені не залишать в ході виборів) знову підуть через лінію розмежування. Щоб добити Україну на піку громадянського розʼєднання. Можливо, в цьому і є їх варіант "Б", який не треба скидати з рахунків.

* * *

Шукаючи постійно оптимістичні сценарії, в короткостроковій перспективі все ще не бачу умов, коли б до кінця року склалися пазли щодо укладання угоди про довготривалий мир. Тому - допомагаємо Силам Оборони, донатимо для ЗСУ. Це наш найбільш надійний захисник і перемовник.

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