Росіяни вбили в Україні щонайменше 601 дитину
Станом на 12 березня більше ніж 2390 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної вторгнення РФ
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.
За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 601 дітина загинула та понад 1788 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Найбільше постраждали дітей у Донецькій області – 625, Харківській – 468, Херсонській – 198, Дніпропетровській – 202, Київській – 136, Запорізькій – 167, Миколаївській – 118.
Протягом останніх днів:
- 11 березня внаслідок обстрілу села Рівне Донецької області загинули двоє хлопчиків віком 13 та 11 років, а також поранення отримав 14-річний хлопчик.
- 8 березня внаслідок обстрілу Дружківки Донецької області була травмована 15-річна дівчина.
- 7 березня внаслідок обстрілу Краматорська Донецької області постраждала 7-річна дівчинка.
- 7 березня внаслідок обстрілу села Покровське Полтавської області постраждала 15-річна дівчинка.
- 7 березня внаслідок обстрілу Добропілля Донецької області отримали травми різного ступеню 7 дітей: хлопчики віком 10 років та двоє 11 років, дівчатка віком 9, 14, 16 та 17 років.
Нагадаємо, у ніч на 12 березня російська армія атакувала Україну ракетами та 133-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО збили 98 дронів, ще 20 — локаційно втрачені.
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