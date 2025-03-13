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Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
13 марта 2025, 08:26

Россияне всячески надеялись, что любая переговорная рамка будет сорвана украинцами

13 марта 2025, 08:26
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Поэтому 28 февраля, после конфликта Зеленского и Трампа в Овальном кабинете, они открывали шампанское.
Поэтому 28 февраля, после конфликта Зеленского и Трампа в Овальном кабинете, они открывали шампанское.
фото: иллюстративное
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Но вмешалась Европа (Британия, Франция). Здесь нужно добавить ремарку, что и Трамп, и Путин где-то все равно оценивают европейских лидеров как людей, не способных не то, что на подвиги, а даже на самосохранение.

Но европейцы сыграли свою партию и убедили Зеленского, что нужно попытаться во второй раз примириться с Трампом. Несмотря на нежелание, у Зеленского выбора особо не было.

Поэтому и произошло извинение, Саудовская Аравия и переговоры, которые должны были состояться еще 28 февраля.

Американцы явно торопятся. Их подгоняет дата в 100 дней, именно поэтому были расписаны следующие этапы: до 15 марта – встреча Трампа с Путиным, до 1 апреля – выход на трехстороннее соглашение о прекращении боевых действий.

По замыслу, все вело бы дальше к новому этапу – выборам в Украине, а впоследствии – к подписанию большого мирного соглашения.

Но так хорошо бывает только в сказках.

Россияне считают, что еще в этом году они могут воевать в тех же объемах, что и раньше. Подготовлены документы о всеобщей мобилизации (на всякий случай и для психологического давления). Экономика все еще может обслуживать российский ВПК. Поэтому задача – дожать Штаты.

Последние продолжают совершать ошибки, потому что действуют исключительно в системе бизнес-координат. Доберущийся до Москвы Виткофф будет предлагать кооперацию, отмену санкций и общий заработок на стагнирующих российских проектах. Москва будет кивать, прямо не будет противоречить – и будет максимально тянуть время, чтобы американцы выпали из своих графиков. Может выдвинуть очередные условия для Украины.

И в один момент (когда США поймут, что сами себя загнали в российскую ловушку), они постараются выйти из посредничества. И опрокинуть ответственность на Европу. Не исключено, что именно в это время проснется Китай со своими "мирными инициативами". И все закрутится по новому кругу…

Также не исключен вариант, что РФ под давлением США пойдет на видимость каких-либо уступок и на "временное перемирие", чтобы ускорить процесс выборов в Украине. Но в самый разгар кампании (когда украинцы камня на камне не оставят в ходе выборов) снова пойдут через линию разграничения. Чтобы добить Украину на пике гражданского разъединения. Возможно, в этом и есть их вариант "Б", который не следует сбрасывать со счетов.

* * *

Ища постоянно оптимистичные сценарии, в краткосрочной перспективе все еще не вижу условий, когда бы до конца года сложились пазлы по заключению соглашения о долговременном мире. Поэтому – помогаем Силам Обороны, донатим для ВСУ. Это наш самый надежный защитник и переговорщик.

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